Νότιγχαμ και Γιουβέντους μία ανάσα από το deal για τον Ντάγκλας Λουίζ

Λεπτομέρειες απομένουν για να γίνει παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ντάγκλας Λουίζ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι Άγγλοι διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες του deal με τη Γιουβέντους, με τον Βραζιλιάνο να περιμένει την επικείμενη ολοκλήρωση της μεταγραφής για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2030, όπως μετέφεραν ιταλικά ΜΜΕ.

Οι μπιανκονέρι είχαν δαπανήσει περίπου 51 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άστον Βίλα το καλοκαίρι του 2024, ο Λουίζ δεσμεύεται στο Τορίνο μέχρι το 2029.

sport24.gr