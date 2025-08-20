Σισέ για το τέλος της καριέρας του Νίνη: «Λάτρευα να παίζω μαζί σου»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Σωτήρη Νίνη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κρεμά τα παπούτσια του.

Τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική του καριέρα έριξε ο Σωτήρης Νίνης και ο Τζιμπρίλ Σισέ φρόντισε να του στείλει το δικό του μήνυμα. Ο Γάλλος άσος ήταν συμπαίκτης με τον Έλληνα μέσο στον Παναθηναϊκό και μαζί έζησαν μεγάλες στιγμές. Ο Σισέ ξεχώρισε τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων» επί της Ρόμα, όπου ο Νίνης είχε… μεγαλουργήσει.

Το μήνυμα του Σισέ:

«Αδερφέ μου, πρέπει να είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Ελληνική ιδιοφυΐα. Σε αγαπώ αδερφέ μου. Λάτρευα να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το ματς με τη Ρόμα ήταν ένα αριστούργημα, κέρδισες εσύ το ματς για εμάς. Φιλάκια φίλε μου».

 

