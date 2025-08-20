Συμμετοχή του αγωνιστικού μονοθέσιου του Πανεπιστημίου Frederick στο Formula Student Greece 2025

To Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει τη συμμετοχή της ομάδας FUF Racing Team στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Φοιτητικής Μηχανολογίας και Καινοτομίας που θα διεξαχθεί στις Σέρρες από τις 26 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025.

Μετά την περσινή κατάκτηση της 3ης θέσης στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula SAE Student 2024 στην Ιταλία, η ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick είναι έτοιμη για νέες επιτυχίες στην Ελλάδα. Η Frederick University Formula Racing Team (FUF Racing Team) συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ισχυρότερες ομάδες διεθνώς στον τομέα της φοιτητικής μηχανολογίας. Αποτελείται από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο τύπου Formula - υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Αντώνη Λόντου, μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Η συμμετοχή στον 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Φοιτητικής Μηχανολογίας και Καινοτομίας στις Σέρρες προέκυψε μετά από πρόσκληση των διοργανωτών.

«Πάμε στην Ελλάδα με αυτοπεποίθηση λόγω της περσινής μας επιτυχίας αλλά και επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς δουλέψαμε για να εξελίξουμε το αυτοκίνητό μας, βελτιώνοντας κάποιες αδυναμίες και διορθώνοντας λάθη που είδαμε στην Ιταλία», αναφέρει ο Κυπριανός Διογένους, μέλος της ομάδας και ένας από τους οδηγούς του μονοθέσιου.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την FUF Racing Team και τα σπουδαία επιτεύγματά της μέχρι σήμερα. Αναγνωρίζουμε τον μόχθο τους, τις αμέτρητες ώρες που αφιερώνουν στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου και θαυμάζουμε την αφοσίωση και το πνεύμα συνεργασίας που τους χαρακτηρίζει. Στεκόμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στη νέα τους συμμετοχή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα», αναφέρει η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου.

Η FUF Racing Team είναι η πρώτη κυπριακή ομάδα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση που σχεδίασε και κατασκεύασε μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο τύπου Formula και συμμετείχε σε διεθνή διαγωνισμό, θέτοντας την Κύπρο στο προσκήνιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στον τομέα της μηχανικής αυτοκινήτων. Πρόκειται για μία από τις συν-διδακτικές δραστηριότητες (co-curricular activities) που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick σε φοιτητές/τριες, μέσα από τις οποίες έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στα μαθήματα και να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες. Μέσα από την εμπλοκή τους στην FUF Racing Team, οι φοιτητές/τριες μελετούν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν από το μηδέν ένα μονοθέσιο αυτοκίνητο τύπου φόρμουλα, μετά από λεπτομερή σχεδιασμό, συστηματική μελέτη και κατασκευή σχεδόν όλων των εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας τον σύγχρονο εξοπλισμό και τα υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια του Πανεπιστημίου Frederick.

Οι πανεπιστημιακές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτού του είδους τους διαγωνισμούς, αξιολογούνται για τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό τους πλάνο, για το κατά πόσον μπορούν να περάσουν στην παραγωγή και για το αν δίνονται έξυπνες και καινοτόμες λύσεις στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν. Επιπλέον, διαγωνίζονται σε πίστα όπου αξιολογείται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αυτοκινήτου, η καινοτομία και οι επιδόσεις του.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει πολύχρονη παράδοση στον χώρο της Μηχανικής και στην κατασκευή αγωνιστικών μονοθέσιων. Το πρώτο αυτοκίνητο κατασκευάστηκε το 1969 από φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών της τότε Τεχνικής και Οικονομικής Σχολής Λευκωσίας, που αργότερα μετεξελίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Ολόκληρη η κοινότητα του Πανεπιστημίου Frederick εύχεται κάθε επιτυχία στην ομάδα FUF Racing Team, στην πρώτη της παρουσία σε διαγωνισμό στην Ελλάδα.