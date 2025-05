Αποθέωση της Μπέτις στην Τσέλσι: «Μια φοβερή Πρωταθλήτρια τελείωσε τα όνειρά μας»

Η Τσέλσι με ανατροπή σε ένα 5λεπτο και συνολικά τέσσερα γκολ σε 26’ στον μεγάλο τελικό του Βρότσλαβ έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του φετινού Conference League, φτάνοντας στο τελικό 4-1 απέναντι στην Μπέτις.

Οι Ανδαλουσιάνοι το πίστεψαν, προηγήθηκαν με τον Εζαλζουλί, αμύνθηκαν με όλες τις δυνάμεις τους, αλλά ήταν τελικά αδύνατο να σταματήσουν τους «μπλε». Γι’ αυτό και τους αποθέωσαν…

«Μια φοβερή Πρωταθλήτρια τελείωσε τα όνειρά μας. Συγχαρητήρια για τον τίτλο, Τσέλσι» ήταν το μήνυμα που εμφανίστηκε στα social media της ομάδας της Σεβίλλης.

A great champion ended our dream tonight.



