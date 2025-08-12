Λεβαντόφσκι: «Το 2012 είχα πει το "ναι" στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Την αποκάλυψη πως το 2012 είχε συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο η Ντόρτμουντ θεώρησε πρώιμο να τον πουλήσει προτού αυξηθεί και άλλο η αξία του έκανε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

«Είχα αποφασίσει και είχα πει το ''ναι'', ήθελα να πάω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να δω τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσόν. Όμως εκείνο τον καιρό που ήταν η δεύτερη σεζόν μου στην Ντόρτμουντ, δεν μπορούσαν απλά να με πουλήσουν, επειδή ήξεραν πως αν έμενα περισσότερο, θα έπαιρναν πιο πολλά χρήματα και θα μπορούσα να περιμένω 1-2 χρόνια. Όμως ναι, είναι αλήθεια ότι είπα ''ναι'' στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν έχω την πικρία ότι έχασα κάτι που δεν έπαιξα στην Premier League. Όχι, επειδή κάθε κίνηση, κάθε απόφαση που παίρνω, το κάνω επειδή αυτό είναι που θέλω, όχι κάποιος άλλος», ανέφερε ο 37χρονος Πολωνός φορ, που μετά την Μπορούσια μεγαλούργησε τόσο με τη φανέλα της Μπάγερν, όσο και πλέον με την Μπαρτσελόνα.