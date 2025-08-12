ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

CEO Σαχτάρ: «Μετά τον πόλεμο κατρακυλήσαμε στην κατάταξη της UEFA»

CEO Σαχτάρ: «Μετά τον πόλεμο κατρακυλήσαμε στην κατάταξη της UEFA»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Σαχτάρ, Σεργκέι Πάλκιν, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει στο ποδόσφαιρο της Ουκρανίας ο πόλεμος.

«Το πρωτάθλημα εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Δεν παίζουμε πλέον αγώνες στα ανατολικά της χώρας, οι περισσότεροι αγώνες διεξάγονται στις ασφαλέστερες περιοχές. Τα παιχνίδια διακόπτονται συχνά λόγω αεροπορικών επιδρομών, δεν έχουμε αρκετούς φιλάθλους. Αλλά πρέπει να επιμείνουμε. Παίκτες από το εξωτερικό έχουν αρχίσει να υπογράφουν συμβόλαια με τους συλλόγους μας - αυτό είναι ένα θετικό σημάδι», δήλωσε ο Πάλκιν.

«Δεν θέλουν όλοι οι παίκτες να ρισκάρουν να μετακομίσουν στην Ουκρανία στην τρέχουσα κατάσταση. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα. Ταυτόχρονα, θαυμάζω βαθιά τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το τολμηρό βήμα. Αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα τους», πρόσθεσε.

«Την σεζόν 2021/22, η Ουκρανία βρισκόταν στην 12η θέση. Σε μόλις τρία χρόνια, υποχωρήσαμε στην 27η θέση. Αυτή είναι μια απότομη πτώση. Η τέλεια αντίθεση είναι η Πολωνία, η οποία ανέβηκε από την 28η στην 13η θέση την ίδια περίοδο. Ο πόλεμος σίγουρα επηρέασε το επίπεδο του πρωταθλήματός μας», συνέχισε.

«Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή στις πόλεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κανένα μέρος στην Ουκρανία δεν είναι απόλυτα ασφαλές. Υπάρχουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάθε μέρα, ειδικά στις ανατολικές περιοχές. Οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι - σωματικά, συναισθηματικά και ψυχικά, αλλά συνεχίζουν να ζουν. Αυτή η αντίσταση δίνει έμπνευση», κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος της Σαχτάρ.

Πηγή: sport-fm.gr

