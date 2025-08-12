Για τα μεταγραφικά ζητήματα και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τον Απόλλωνα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλάζιων, Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας στον Super Sport FM.

Για τα μεταγραφικά: «Δεν έχει οποιαδήποτε εξέλιξη, κάναμε προτάσεις με πολύ καλές οικονομικές απολαβές, ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλά, κάποιοι από τους στόχους μας συνεχίζουν την καριέρα τους στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ, και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για δεξιό εξτρέμ με κάποιες από τις επιλογές του Σωφρόνη Αυγουστή και θα κλείσουμε και μέσο καταλόγου β’. Για τον δεξιό εξτρέμ η ομάδα θα δώσει εκ νέου μεγάλο συμβόλαιο. Υπάρχουν επιλογές για τα άκρα της επίθεσης και προβλέπεται ότι όλοι θα είναι έτοιμoι για την πρεμιέρα. Άρα δεν υπάρχει βιασύνη. Όσοι παίκτες έχουν προκριθεί και τους απεστάλη πρόταση είναι επιλογές μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του Αυγουστή και του Μάκη Παπαϊωάννου. Είναι για παίκτες για τους οποίους δεν ενδιαφερόμαστε μόνο εμείς αφού είναι παίκτες με υψηλές περγαμηνές. Για την περίπτωση του Αλιρεζά Τζανανμπάχς, ήταν στη λίστα αλλά θεωρώ ότι απομακρύνθηκε αφού αξιολογεί προτάσεις από προηγμένα πρωταθλήματα και ομάδες που μπορούν να προσφέρουν περισσότερα. Έχει δυσκολέψει πολύ το παζάρι, η άνοδος των πρωταθλημάτων αραβικών χωρών όπου δίνονται πολλά πρωταθλήματα είναι λόγος που παίκτες επιλέγουν είτε να μείνουν εκεί, είτε να πάνε εκεί».

«Υπάρχει κόπωση, τα GPS που δείχνουν ότι κάποιοι παίκτες θέλουν ειδική διαχείριση ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του ιατρικού και τεχνικού επιτελείου ώστε να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες στην πρεμιέρα», πρόσθεσε για τα αγωνιστικά ζητήματα.

Για τον Ζούλιο Σέζαρ: «Η αλήθεια είναι πως ενδιαφερθήκαμε, περισσότερο ως βολιδοσκόπηση, αλλά προτού μετατραπεί αυτό σε ενδιαφέρον, υπήρξε το πρόβλημα με τον Τσάβι Κιντιγιά στην ΕΝΥ και δεν προχώρησε οτιδήποτε. Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της ομάδας η απόκτηση αμυντικού για τα άκρα και το κέντρο, ήταν απλός μια περίπτωση που άρεσε και βολιδοσκοπήθηκε».

«Θεωρούμε ότι ο Απόλλωνας θα έχει μια πάρα-πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα στη νέα σεζόν και αυτό αισιοδοξούμε να γίνει και ευελπιστούμε», πρόσθεσε.

Για την επιστολή του Νίκου Λοϊζίδη: «Νομίζω αρχίζουμε πολύ λανθασμένα. Είναι θέμα καθαρά εισήγηση του κ. Λοϊζίδη που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επαγγελματιών αστυνομικών και είναι δικαίωμά του. εμείς θέλουμε υγιείς φιλάθλους στο γήπεδο, θέλουμε να απομακρυνθούν αυτοί που προκαλούν προβλήματα, αλλά αλίμονο να μην μπορεί η Αστυνομία να αστυνομεύσει αγώνες με κόσμο. Έγινε και στους αγώνες του μπάσκετ όπου είχαμε παρουσία ισραηλινών. Είναι άδικο να τα ρίχνουμε στην πολιτεία. Και όταν ήρθαν οι οπαδοί της Λέγκια. Είναι πολλά πράγματα. Η ευθύνη μοιράζεται στις φιλάθλους και στην Αστυνομία. Εκτός και αν θέλουμε να απομακρύνουμε τον κόσμο σε ένα από τα λίγα πράγματα που μπορεί να απολαύσει. Δεν νομίζω η Αστυνομία από τη στιγμή που ανταποκρίνεται σχεδόν άριστα στις πλείστες περιπτώσεις να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι εισήγηση καθαρά του κ. Λοϊζίδη», τόνισε προσθέτοντας πως είναι και θέμα στη συμπεριφορά του κόσμου και εναπόκειται και στους φιλάθλους να συμπεριφέρονται αθλητοπρεπώς.

Για τη διαιτησία: «Θα κριθούν με την έναρξη του πρωταθλήματος πολύ αυστηρά, αφού κάθε λάθος μπορεί να είναι καθοριστικό. Οι ομάδες δαπανούνε εκατομμύρια και τέτοιου είδους λάθη δεν συγχωρούνται. Να μην καταδικάσουμε από τώρα τους διαιτητές».

Για τα διαρκείας: «Νομίζω ότι η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών και της τεχνικής ηγεσίας, υπάρχουν ακόμη 18 μέρες, θα δώσουμε και διορία και νομίζω τις 5.000 θα τις φτάσουμε. Σε μια αγωνιστική σεζόν δεν μπορούν να διορθωθούν όλα τα λάθη των προηγούμενων δύο σεζόν, όμως ευελπιστούμε σε μια ανταγωνιστική πορεία με τον Σωφρόνη Αυγουστή να παρέχει ασφάλεια».