Έμειναν να τα βρουν Μίλαν και Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή του Χόιλουντ

Oλοένα και πιο κοντά στην απόκτηση του Ράσμους Χόιλουντ βρίσκεται η Μίλαν!

Τις τελευταίες ημέρες, ο Δανός επιθετικός ενημερώθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με αποτέλεσμα να πρέπει να βρει ομάδα.

Κάπου εκεί εμφανίστηκαν οι «ροσονέρι» που αναζητούν ένα φορ για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης τους.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι Μιλανέζοι τα βρήκαν σε όλα με τον 22χρονο επιθετικό και πλέον το μόνο που απομένει είναι να τα βρουν και οι δύο σύλλογοι για να ολοκληρωθεί το deal.

Πηγή: sport-fm.gr