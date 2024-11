Σεβασμός στο Σαν Μαρίνο: Στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ, νίκη εκτός έδρας και άνοδος στο Nations League!

Μοναδικές. Ανεπανάληπτες. Στιγμές ιστορίες. Πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις που δεν θα ξεχαστούν ποτέ!

Τι ακριβώς έκανε το Σαν Μαρίνο… Πώς το έκανε; Πώς τα κατάφερε! Είναι αλήθεια. Παρότι δεν είχε πανηγυρίσει νίκη εδώ και 20 χρόνια και το έκανε, μόλις για πρώτη φορά πριν από δύο μήνες, αισίως κέρδισε ξανά.

Και μάλιστα, εκτός έδρας! Έπαιξε απέναντι στο Λίχτενσταϊν, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά στην «επανάληψη» κυριάρχησε. Βρήκε τρία γκολ, από ισάριθμους διαφορετικούς σκόρερ και η 210η χώρα στο ranking της FIFA βρίσκεται πλέον στην 3η τη τάξει κατηγορία του Nations League!

Επικράτησε με 3-1, «τρέλανε» άπαντες και οι πανηγυρισμοί των παικτών του Σαν Μαρίνο το αναδεικνύουν. Δεν το πίστευε και ο προπονητής της ομάδας, ο Σέβολι, «πνίγηκε» στις αγκαλιές των παικτών του!

SAN MARINO FINISH FIRST IN THE UEFA NATIONS LEAGUE D GROUP 1 AND HAVE SECURED PROMOTION!! 🇸🇲



ANOTHER WIN VS. LIECHTENSTEIN AND THEIR FIRST THREE-GOAL GAME IN HISTORY!



WHAT A MOMENT FOR THE 210TH RANKED TEAM IN FIFA 👏 pic.twitter.com/GnDxyQrJT6