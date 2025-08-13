«Εγώ τον πέταξα εκτός ομάδας! Φεύγει από την Παρί»

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Ιταλό γκολκίπερ να λέει το «αντίο» στους Παριζιάνους, αφήνοντας αιχμές προς τον προπονητή των πρωταθλητών Ευρώπης, Λουίς Ενρίκε.

Πάντως ο κόουτς των Γάλλων με δηλώσεις του, επιβεβαίωσε τον Ντοναρούμα, τονίζοντας πως είναι 100% δικιά του επιλογή το να θέσει εκτός ομάδας τον Ιταλό τερματοφύλακα, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση!

«Ο Ντοναρούμα είναι εκτός ομάδας, επειδή είναι δική μου απόφαση. Είμαι 100% υπεύθυνος».

«Θέλω έναν διαφορετικό τύπο τερματοφύλακα και πήρα αυτήν την απόφαση. Ο Τζίτζο είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες σε ολόκληρο τον κόσμο».

Μια αν μη τι άλλο περίεργη απόφαση, καθώς ο Ντοναρούμα έκανε μια μαγική σεζόν πέρυσι και συνέβαλλε στα μέγιστα, για να κατακτήσει το Champions League η Παρί Σεν Ζερμέν.

