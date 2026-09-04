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«Ασπίδα» στον Φαν Νιφ ο Γκομίς και άμεση απάντηση του Ολλανδού!

ΓΗΠΕΔΟ

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Υπόδειγμα αθλητή ο 34χρονος

Μετά την ανάρτηση του μέσω της οποίας ευχαρίστησε όλους όσους βρίσκονται στο πλευρό του, ο Γιανίκ Γκομίς στέκεται... ασπίδα στον Φαν Νιφ. Ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης ήταν αυτός με τον οποίο συγκρούστηκε ο 34χρονος της ΑΕΛ και αποκόμισε σοβαρό τραυματισμό.

Ο Γκομίς έγραψε σε ανάρτηση: «Θέλω επίσης να στείλω το μήνυμα μου, στον συναθλητή μου της Ανόρθωσης. Ξέρω πως δεν ήταν σκόπιμο... μείνει θετικός παρά το θλιβερό γεγονός. Ζητώ από όλους τους οπαδούς να του δώσετε δύναμη, αυτό που έγινε μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Ειρήνη και αγάπη αδερφέ μου». 

Η απάντηση του Ολλανδού, δεν άργησε να έρθει, ο οποίος έγραψε: «Σε ευχαριστώ αδερφέ. Σου εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και σου στέλνω δύναμη και αγάπη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Εύχομαι να σε δώ σύντομα στο γήπεδο».




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