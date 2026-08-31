Τέλος εποχής: Ο Μέσι αποσύρεται από την εθνική Αργεντινής!

Ο κύκλος του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής έκλεισε οριστικά. Ο 39χρονος θρύλος ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, λίγες εβδομάδες μετά τον χαμένο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισπανία.

Σε ένα βαθιά συναισθηματικό μήνυμα, ο Μέσι εξήγησε πως η απόφαση «πονούσε και πονάει», όμως ένιωσε ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή. Τόνισε πως έδωσε τα πάντα για τη φανέλα της Αργεντινής, όχι μόνο στα χρόνια των μεγάλων επιτυχιών, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή των 21 ετών, στα οποία έγραψε 207 συμμετοχές και 125 γκολ!

«Άδειασα, δεν έχω άλλο να δώσω», έγραψε, προσθέτοντας πως πλέον ήρθε η ώρα οι νεότεροι να πάρουν τη σκυτάλη. Ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τον κόσμο για την αγάπη που του χάρισαν, ενώ κατέληξε με τη φράση που συγκίνησε εκατομμύρια Αργεντινούς: «Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε Αργεντινό. Πάμε Αργεντινή».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο μήνυμα είχε γραφτεί ήδη από τις 21 Ιουλίου, μόλις δύο ημέρες μετά τον τελικό, όμως μετά τον θάνατο του πατέρα του αισθάνθηκε ακόμη πιο βέβαιος για την απόφασή του.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Μετά από αυτό το διάστημα που πέρασε από τον τελικό, και αφού το σκέφτηκα πολύ, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την Εθνική. Ήταν μια απόφαση που πόνεσε και συνεχίζει να πονάει βαθιά μέσα μου, όμως καταλαβαίνω ότι ήρθε η στιγμή. Σας ορκίζομαι ότι πάντα έδωσα τα πάντα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κατακτήσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτά. Πάντα πάλευα και τα έδινα όλα για αυτή τη φανέλα, για να σας προσφέρω χαρές και να σας κάνω να νιώθετε περήφανοι που είστε Αργεντινοί μέσα από το ποδόσφαιρο.Ο χρόνος περνάει, απομένουν πλέον λίγα πράγματα και οι κύκλοι αρχίζουν να κλείνουν. Κι αυτός είναι ένας κύκλος που με πονάει πολύ. Αγαπώ, αγάπησα και θα αγαπώ πάντα το να βρίσκομαι στην Εθνική. Έδωσα ό,τι είχα, άδειασα. Δεν έχω πλέον κάτι άλλο να δώσω, ενώ από πίσω έρχονται σπουδαία παιδιά που αξίζουν να βρίσκονται εκεί.Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου δείξατε αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει πολύ να σας ακούω από μέσα. Από εδώ και πέρα θα είμαι ένας ακόμη από εσάς, θα στηρίζω και θα ενθαρρύνω πάντα την ομάδα απ’ έξω, στις καλές και στις κακές στιγμές, ακόμη περισσότερο στις δεύτερες.Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, που με συνόδευσε σε αυτό το τόσο όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και παράγοντα με τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνυπάρξω. Κρατάω μαζί μου αναμνήσεις και στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ.Φεύγω με την ηρεμία και την περηφάνια ότι μαζί με τους συμπαίκτες μου σας χαρίσαμε στιγμές που ονειρευόμασταν. Ήταν τρέλα το ότι μπορέσαμε να τα ζήσουμε όλα αυτά μαζί σας. Σας αγαπώ!Ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε Αργεντινό.Πάμε, Αργεντινή!Αυτά τα λόγια τα έγραψα στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από όσα συνέβησαν με τον πατέρα μου, είμαι ακόμη πιο σίγουρος από πριν».