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Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέντερσον

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέντερσον

Για τα επόμενα δύο χρόνια

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον, προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν από τους πιο έμπειρους Άγγλους ποδοσφαιριστές των τελευταίων ετών.

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ, με οκτώ τίτλους στην καριέρα του, μεταξύ των οποίων η Premier League και το Champions League, μίλησε για την απόφασή του να φορέσει τη φανέλα των «μπλε» και για όσα θέλει να προσφέρει στη νέα του ομάδα.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι:

«Ο Χέντερσον ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σάντερλαντ, την ομάδα της γενέτειράς του. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε μάλιστα στο Στάμφορντ Μπριτζ, απέναντι στην Τσέλσι, τον Νοέμβριο του 2008. Μετά από έναν δανεισμό στην Κόβεντρι Σίτι, καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα των «Μαύρων Γάτων».

Αγωνίστηκε συνολικά σε 79 παιχνίδια με τη Σάντερλαντ, ενώ πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την εθνική Αγγλίας, πριν πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ τον Ιούνιο του 2011.

Στο Άνφιλντ εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος και ηγετική μορφή της ομάδας. Τον Ιούνιο του 2015 ανέλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, διαδεχόμενος τον Στίβεν Τζέραρντ.

Ως αρχηγός, οδήγησε τη Λίβερπουλ σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Κατέκτησε το Champions League το 2019 και την Premier League το 2020, χαρίζοντας στους «Reds» το πρώτο πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 30 χρόνια.

Στο διάστημα της παρουσίας του στο Μέρσεϊσαϊντ κατέκτησε επίσης το Κύπελλο Αγγλίας, δύο League Cup, το Community Shield, το UEFA Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας, στον Άγιαξ και στην Μπρέντφορντ, πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Τσέλσι.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Χέντερσον έχει φορέσει 91 φορές τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Euro 2020 και κατέκτησε την 3η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026».

Οι δηλώσεις του Χέντερσον:

«Δεδομένου του μεγέθους αυτού του συλλόγου, του προπονητή, για τον οποίο τρέφω μεγάλο θαυμασμό, και της ποιότητας των ποδοσφαιριστών, αυτή ήταν μια τεράστια ευκαιρία που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Επίσης, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από το πόσο πολύ επιθυμεί η ιδιοκτησία να πετύχει η Τσέλσι και να οδηγήσει τον σύλλογο προς τη σωστή κατεύθυνση.

Για μένα, το σημαντικό είναι να δίνω τα πάντα κάθε μέρα, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, ώστε να βοηθώ όσο περισσότερο μπορώ τους συμπαίκτες μου και την ομάδα. Ανυπομονώ πραγματικά να ξεκινήσω».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

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