Η Παρί μπαίνει στην μάχη για Ρόδρι ή ανεβάζει απλώς την τιμή;

Η υπόθεση του Ρόδρι αρχίζει να αποκτά νέα διάσταση, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίζεται να μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση του Ισπανού μέσου, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται ο βασικός υποψήφιος προορισμός του.

Στη Μαδρίτη υπάρχει η αίσθηση ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στη Ρεάλ και την πλευρά του 30χρονου ποδοσφαιριστή. Εκείνο που απομένει είναι να βρεθεί κοινός τόπος με τη Μάντσεστερ Σίτι για το ύψος και τους όρους της μεταγραφής.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε ουσιαστικό επίπεδο, γεγονός που άφησε χώρο στην Παρί να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Μάντσεστερ Σίτι, ζητώντας να ενημερωθεί αναλυτικά για την κατάσταση του Ρόδρι και τις προϋποθέσεις μιας πιθανής μεταγραφής.

Ο Λουίς Ενρίκε και ο Λουίς Κάμπος φέρονται να πιέζουν για την απόκτησή του, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση στη θέση του αμυντικού μέσου δεν αποτελούσε αρχικά βασική προτεραιότητα για τους πρωταθλητές Γαλλίας.

Η ποιότητα και η εμπειρία του Ισπανού, ωστόσο, έχουν οδηγήσει την Παρί στην εκτίμηση ότι πρόκειται για μία μεταγραφική ευκαιρία που δεν μπορεί να αγνοήσει.

Στο περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης, πάντως, αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις πληροφορίες περί σοβαρού ενδιαφέροντος της Παρί. Εκτιμούν ότι οι Γάλλοι μπορεί να μη στοχεύουν πραγματικά στην απόκτηση του Ρόδρι, αλλά να επιδιώκουν να αυξήσουν το κόστος της μεταγραφής για τους Μαδριλένους.

Η συγκεκριμένη στάση συνδέεται με την υπόθεση του Γιαν Ντιομαντέ. Ο 19χρονος άσος της Λειψίας έμοιαζε να βρίσκεται κοντά στην Παρί, πριν η Ρεάλ μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του και αλλάξει την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Ντιομαντέ έχει πλέον στραφεί προς τη Μαδρίτη, εξέλιξη που φέρεται να έχει προκαλέσει ενόχληση στη διοίκηση της γαλλικής ομάδας.

Η εκτίμηση που υπάρχει στη Μαδρίτη είναι ότι η Παρί θέλει να απαντήσει στην κίνηση της Ρεάλ για τον Ντιομαντέ, δημιουργώντας ανταγωνισμό στην υπόθεση του Ρόδρι.

Η εμπλοκή ενός συλλόγου με μεγάλη οικονομική δύναμη μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Μάντσεστερ Σίτι και να οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή για τον Ισπανό μέσο.

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η Παρί είναι πραγματικά έτοιμη να προχωρήσει σε επίσημη πρόταση ή αν χρησιμοποιεί την υπόθεση ως μέσο πίεσης προς τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι επόμενες κινήσεις των δύο συλλόγων θα δείξουν εάν πρόκειται για μία πραγματική μεταγραφική μονομαχία ή για ένα παιχνίδι τακτικής με στόχο να αυξηθεί το τίμημα του Ρόδρι.

sport-fm.gr