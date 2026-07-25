Πάνω από 6.500 οπαδοί της Χάνσα Ροστόκ έκαναν... κατάληψη στην έδρα της Γουότφορντ για φιλικό

Απίστευτο και όμως... γερμανικό! Πάνω από 6.500 οπαδοί της Χάνσα Ροστόκ έκαναν... κατάληψη στην έδρα της αγγλικής Γουότφορντ και δημιούργησαν φαντασμαγορικό σκηνικό, στη φιλική αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι υποστηρικτές του γερμανικού συλλόγου, που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της χώρας έδειξαν με τον πιο περίτρανο τρόπο την ανιδιοτελή τους αγάπη για την ομάδα τους, δημιουργώντας μια... παλέτα χρωμάτων της Χάνσα Ροστόκ επί αγγλικού εδάφους.

Για την ιστορία, ο αγγλικός σύλλογος νίκησε με 3-0 αλλά μάλλον το τελικό σκορ του ματς πέρασε σε... δεύτερη μοίρα.

🇩🇪⚪️ Over 6,500 Hansa Rostock fans packing out the away end at Watford. Wow. 😮 pic.twitter.com/TFrjLuvjII — Ultras Clips (@ultras_clips) July 25, 2026

gazzetta.gr