Η Μπάγερν έκοψε τον... βήχα στη Ρεάλ για τον Ολίσε!

Κατηγορηματικός για τον Ολίσε εμφανίστηκε ο Κρίστοφερ Φρόιντ! Ο Αθλητικός Διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου κατέστησε σαφές πως ο Γάλλος σταρ, Μάικλ Ολίσε, δεν πρόκειται να παραχωρηθεί, θέλοντας να κόψει την... όρεξη στη Ρεάλ Μαδρίτης και σε οποιονδήποτε άλλο επίδοξο μνηστήρα.

Μάλιστα, τόνισε πως το μεγαλύτερο αστέρι και πρότζεκτ του βαυαρικού συλλόγου θα παίξει καταλυτικό ρόλο και την ερχόμενη σεζόν στη... μηχανή του Κομπανί. Έτσι, θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που υπάρχουν εδώ και καιρό και τον συνδέουν κυρίως με τους Λος Μπλάνκος.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο δημοσίευμά του αναφέρει πως -πλέον- η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα επικεντρωθεί πλήρως στην προσπάθεια απόκτησης του Ιβοριανού, Γιαν Ντιομαντέ, που επίσης δεν είναι εύκολη περίπτωση, αφού και άλλοι κορυφαίοι σύλλογοι καραδοκούν για την υπογραφή του.

gazzetta.gr