Σα Πίντο: «Ο Ζάζα ήταν σε τρομερή μέρα, είχα προειδοποιήσει τους παίκτες μου...»

«Το πρώτο γκολ του αντίπαλου ήταν εξαιρετικό με απευθείας φάουλ. Ο Ζάζα ήταν σε τρομερή ημέρα. Είχα προειδοποιήσει τους παίκτες μου ότι πρέπει να είναι πιο κλειστοί. Έπρεπε να είμαστε πιο συμπαγείς στις αντεπιθέσεις του αντιπάλου. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια πρέπει να παίζεις έξυπνα και να είσαι συμπαγής».

«Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, δικαιούμασταν ένα γκολ. Είμαι αισιόδοξος για τον επαναληπτικό».