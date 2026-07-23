Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 23χρονος διεθνής μέσος, που μάγεψε με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φορώντας τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, ανήκει πλέον και με τη βούλα στο δυναμικό των «πολιτών»,οι οποίοι δαπάνησαν το αστρονομικό ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Άντερσον, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στο ανώτατο επίπεδο με τη Νιουκάστλ πριν μεταπηδήσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ το 2024, εξελίχθηκε ταχύτατα σε ηγετική μορφή για τον σύλλογο.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο, δυναμικό μέσο με εξαιρετικές ικανότητες στην κάλυψη χώρων (box-to-box), που συνδυάζει την αποτελεσματικότητα στα ανασταλτικά του καθήκοντα με σπάνια δημιουργικότητα, στοιχεία που τον κατέταξαν ανάμεσα στα κορυφαία ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του Έλιοτ Άντερσον:

«Η Σίτι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και το ρόστερ της είναι απίστευτο, με ποιότητα σε κάθε θέση. Από τη στιγμή που έμαθα ότι με ήθελαν, ήμουν απόλυτα αποφασισμένος να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή.

Ως ποδοσφαιριστής, θέλεις πάντα να δοκιμάζεις τον εαυτό σου στο υψηλότερο επίπεδο. Στη Σίτι έχω αυτή την ευκαιρία. Βλέποντας τον σύλλογο απ’ έξω, διαπιστώνεις ότι φροντίζει τους ποδοσφαιριστές του και προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθούν. Οι επιτυχίες που έχει σημειώσει και ο τρόπος με τον οποίο έχει παίξει ποδόσφαιρο τα τελευταία 10 με 15 χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Είναι προνόμιο για μένα που μου δίνεται η ευκαιρία να γίνω μέρος αυτής της ομάδας. Μόλις επιστρέψω στο Μάντσεστερ μετά τις διακοπές μου, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να καθιερωθώ στην ομάδα της Σίτι. Είναι ένας σύλλογος που έχει δημιουργηθεί για να κατακτά τίτλους και να αγωνίζεται στην κορυφή. Αυτό αποτελεί τεράστιο κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και είμαι αποφασισμένος να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η Σίτι».

athletiko.gr