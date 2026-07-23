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Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ντε Γιονγκ - Δεν θα μπει στο χειρουργείο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρήξη έσω πλαγίου στο γόνατο ο Ντε Γιονγκ - Δεν θα μπει στο χειρουργείο

Παρότι δεν έγινε γνωστό το ακριβές διάστημα απουσίας του, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου του υπέστη ο Φρένκι ντε Γιονγκ, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη (23/7) η Μπαρτσελόνα.

«Συμφωνήθηκε ο ποδοσφαιριστής να συνεχίσει τη θεραπεία και την ιατρική παρακολούθηση, ενώ θα αξιολογείται η κατάστασή του ανάλογα με την εξέλιξή του μέσα στην επόμενη εβδομάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολλανδός διεθνής μέσος δεν θα μπει - τουλάχιστον, επί του παρόντος - στο χειρουργείο.

Παρότι δεν έγινε γνωστό το ακριβές διάστημα απουσίας του, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες. Πρόκειται για μία εξέλιξη που αναγκάζει τον Χάνσι Φλικ να ξεκινήσει τη σεζόν χωρίς έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του, παρά ταύτα η Μπαρτσελόνα δεν σκοπεύει να αλλάξει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό.

Ο Ντε Γιονγκ βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο «Ζοάν Γκαμπέρ» την περασμένη Δευτέρα, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις της προετοιμασίας, καθώς είχε εξασφαλίσει λίγες επιπλέον ημέρες ξεκούρασης μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Ολλανδίας.

Ο λόγος της παρουσίας του, ωστόσο, ήταν διαφορετικός: ο 28χρονος μέσος ήθελε να τσεκάρει το πρόβλημα στο γόνατό του, το οποίο είχε ήδη δημιουργήσει δυσκολίες κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Μάλιστα, στα τελευταία παιχνίδια της Ολλανδίας στο Μουντιάλ είχε εμφανιστεί να αγωνίζεται φορώντας προστατευτικό επίδεσμο στο συγκεκριμένο σημείο.

Μετά από μια σειρά επιπλέον εξετάσεων, το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε τελικά τη διάγνωση.

Ο ποδοσφαιριστής θα ξεκινήσει πλέον τη διαδικασία αποκατάστασης, με στόχο να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες.

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ΔΙΕΘΝΗ

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