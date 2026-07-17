«Ο Σαλάχ είπε το "ναι" στην Μπεσίκτας»

Σύμφωνα με το γαλλικό Foot Mercato η τουρκική ομάδα έχει αποσπάσει το «ναι» του Μοχάμεντ Σαλάχ για τη μετακίνησή του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, μετά από εννέα χρόνια στη Λίβερπουλ, βρίσκεται ένα βήμα πριν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, απορρίπτοντας προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με προορισμό αυτή τη φορά την Τουρκία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία, με τη Μπεσίκτας να προσφέρει στον 34χρονο εξτρέμ μονοετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη δύο εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

sdna.gr