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Σύσκεψη κορυφής στον ΠΑΟΚ: «Απόλυτη στήριξη στον Λίσι!», το μήνυμα του Σαββίδη

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύσκεψη κορυφής στον ΠΑΟΚ: «Απόλυτη στήριξη στον Λίσι!», το μήνυμα του Σαββίδη

Τηλεδιάσκεψη με τον Αλέσιο Λίσι, τους συνεργάτες του, τον Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος είχε ο Ιβάν Σαββίδης, με βασικά θέματα την πορεία της προετοιμασίας, τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη του ισχυρού άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ με την προπονητική ομάδα, τους επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος και τα στελέχη του συλλόγου, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε συνολική αξιολόγηση της εικόνας που παρουσίασε η ομάδα στην Ολλανδία, αλλά και συζήτηση για την ετοιμότητά της ενόψει των πρώτων επίσημων αγώνων στην Ευρώπη.

Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας, επισημαίνοντας πως οι επιτυχίες μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από τη συνεργασία, την ομαδική δουλειά και τη συσπείρωση όλων όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Παράλληλα, ζήτησε από όλους απόλυτη στήριξη προς τον Αλέσιο Λίσι και το τεχνικό επιτελείο, τονίζοντας ότι μόνο με κοινή προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του συλλόγου.

Από την πλευρά τους, ο Αλέσιο Λίσι και ο Λέο Μάτος παρουσίασαν τη δική τους αποτίμηση για την έως τώρα πορεία του ΠΑΟΚ, καταθέτοντας την αξιολόγησή τους για την εικόνα της ομάδας κατά την προετοιμασία.

Στο τραπέζι βρέθηκε και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Προπονητής και αθλητικός διευθυντής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις προσθήκες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο ρόστερ, ενώ συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη το πλάνο που υπάρχει για τις επόμενες κινήσεις, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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