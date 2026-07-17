Τι θα δούμε στο half time show του τελικού του Μουντιάλ

Η FIFA ξεκαθάρισε οριστικά το ζήτημα της διάρκειας του ημιχρόνου στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/07, 22:00) στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλε στις δύο Ομοσπονδίες, η ανάπαυλα θα διαρκέσει 17 λεπτά, δηλαδή μόλις δύο περισσότερα από τα προβλεπόμενα 15.

Από τα συνολικά 17 λεπτά της ανάπαυλας, τα 11 θα αφιερωθούν στο μουσικό σόου με τη συμμετοχή των Σακίρα, Μαντόνα και Τζάστιν Μπίμπερ, χρόνος σαφώς μικρότερος από αυτόν που είχε αρχικά κυκλοφορήσει, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για μια εμφάνιση διάρκειας άνω των 30 λεπτών.

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία , ωστόσο, διευκρίνισε πως το πρόγραμμα θα παραμείνει περιορισμένο χρονικά, ενώ τα υπόλοιπα έξι λεπτά θα διατεθούν για τις απαραίτητες εργασίες στον αγωνιστικό χώρο, όπως η τοποθέτηση και απομάκρυνση της σκηνής, αλλά και το πότισμα του χλοοτάπητα. Το τελευταίο αποτελεί ιδιαίτερο ζήτημα για την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, καθώς στο γήπεδο η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου είχε προκαλέσει συζητήσεις, με το χορτάρι να εμφανίζεται σε προηγούμενες αναμετρήσεις πιο ξηρό και να επηρεάζει τον ρυθμό του παιχνιδιού, μην επιτρέποντας στην «φούρια ρόχα» να παίζει το ποδόσφαιρό της.Αυτό που παραμένει ίδιο είναι τα διαλείμματα ενυδάτωσης, τα οποία αποτέλεσαν σταθερό χαρακτηριστικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στις περισσότερες αναμετρήσεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Θα πραγματοποιηθούν δύο, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, ένα περίπου στη μέση κάθε ημιχρόνου.

🚨🚨| OFFICIAL: FIFA confirms the World Cup final half-time break will last 𝟏𝟕 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄𝐒 — not 30 minutes. 🏆🌍



Musical performances will take 11 minutes; remaining time for stage setup/removal and pitch watering.



{@marca} pic.twitter.com/9n9c553tcl — Goals Side (@goalsside) July 17, 2026

athletiko.gr