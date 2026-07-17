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Εξέλιξη με Ζιντάν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέλιξη με Ζιντάν!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει επίσημα την εθνική Γαλλίας, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του επιτελείου του πριν από την υπογραφή του συμβολαίου!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο άναψε… πράσινο φως για μία από τις πιο πολυσυζητημένες αλλαγές σε ευρωπαϊκό πάγκο: Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει οριστικά την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας! Ο Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία είναι πλήρης, συνοδεύοντάς την με το χαρακτηριστικό του «Here we go».

Η απόφαση είχε ουσιαστικά κλειδώσει από τον Νοέμβριο, με τη γαλλική ομοσπονδία να θεωρεί τον Ζιντάν ως τον ιδανικό διάδοχο για να οδηγήσει τους «τρικολόρ» στη νέα εποχή. Σύμφωνα με τον Ρομάνο, ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του τεχνικού επιτελείου του, ενώ η υπογραφή του συμβολαίου αναμένεται μέσα στον μήνα.

Ο Ζιντάν επιστρέφει στον πάγκο για πρώτη φορά μετά το 2021, όταν ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα, αναλαμβάνει να οδηγήσει τη Γαλλία στο Nations League, στο Euro 2028 και στην πορεία προς το Μουντιάλ του 2030, σε μια αποστολή που συνδυάζει υψηλές προσδοκίες και τεράστια πίεση.

Η παρουσία του Ζιντάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας θεωρείται ιστορική στιγμή για το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών καλείται να καθοδηγήσει τη χώρα του σε μια νέα περίοδο διεκδίκησης τίτλων.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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