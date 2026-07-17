ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ασταμάτητη η Σάκκαρη, πέρασε και την Πάρκς και είναι ένα βήμα από τον τελικό της Αθήνας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ασταμάτητη η Σάκκαρη, πέρασε και την Πάρκς και είναι ένα βήμα από τον τελικό της Αθήνας!

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Αλίσια Πάρκς και απέχει πλέον μία νίκη από τον τελικό του Athens Open!

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με 6-4, 6-3 την Αλίσια Πάρκς και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η Σάκκαρη μπήκε αποφασισμένη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Πήρε το πρώτο break στο τρίτο game, η Πάρκς απάντησε άμεσα, όμως η Ελληνίδα βρήκε νέο break για το 3-2 και στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμά της, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

Ακόμη πιο πειστική ήταν η εικόνα της στο δεύτερο σετ. Δεν επέτρεψε ούτε ένα break point στην αντίπαλό της, πέτυχε δύο ακόμη breaks και «σφράγισε» τη νίκη σε μόλις 75 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Στον ημιτελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία απέκλεισε την Τερέζα Βαλεντόβα.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Περιμένουν τον Τζολάκη για υπογραφές στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

Επική selfie με όλα τ΄ αστέρια μαζεμένα - Ο Μέσι και ο... φωτογράφος Ντουράντ!

World Cup 2026

|

Category image

ΦΩΤΟ: Κακουλλής και Π. Ανδρέου πρόσφεραν χαρά στα μικρά παιδιά και τους εξήγησαν τα... μυστικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Μουντιάλ γέμισε τα γήπεδα του Μεξικού, αλλά δεν «ανέβασε» την οικονομία

Category image

Ανέβασε την προσφορά του για τον Σάλιακα o Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Μπόλικη κινητικότητα και... αναζήτηση πληροφοριών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η οικονομική υπέρβαση που έκλεισε το «deal» για τον Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Απαντά ο ΓΣΠ: «Οι σχετικές εισηγήσεις της Αστυνομίας μας ξενίζουν»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι δηλώσεις του Τούχελ που προκαλούν σάλο στους Άγγλους

World Cup 2026

|

Category image

Η επική ατάκα του Σκαλόνι για τον Γιαμάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ο Πιάστρι δεν το κουνάει από τη McLaren το 2027

AUTO MOTO

|

Category image

Οι λόγοι που επέλεξε τον Απόλλωνα ο Αϊβού και οι στόχοι που έθεσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο του Ρόκα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Το καλωσόρισμα του ΑΠΟΕΛ στον Σάστρε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Τραμπ θέλει κι άλλο Μουντιάλ στις ΗΠΑ, χωρίς Μεξικό και Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη