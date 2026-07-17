Ασταμάτητη η Σάκκαρη, πέρασε και την Πάρκς και είναι ένα βήμα από τον τελικό της Αθήνας!

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στο τουρνουά της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με 6-4, 6-3 την Αλίσια Πάρκς και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η Σάκκαρη μπήκε αποφασισμένη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Πήρε το πρώτο break στο τρίτο game, η Πάρκς απάντησε άμεσα, όμως η Ελληνίδα βρήκε νέο break για το 3-2 και στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμά της, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

Ακόμη πιο πειστική ήταν η εικόνα της στο δεύτερο σετ. Δεν επέτρεψε ούτε ένα break point στην αντίπαλό της, πέτυχε δύο ακόμη breaks και «σφράγισε» τη νίκη σε μόλις 75 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Στον ημιτελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα, Νο. 90 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία απέκλεισε την Τερέζα Βαλεντόβα.

sport-fm.gr