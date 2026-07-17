ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προχωράει άμεσα η ΑΕΚ για τον αντικαταστάτη του Πινέδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προχωράει άμεσα η ΑΕΚ για τον αντικαταστάτη του Πινέδα

Αποφασισμένη να τρέξει άμεσα τις εξελίξεις και να καλύψει το συντομότερο δυνατόν το τεράστιο κενό του Ορμπελίν Πινέδα είναι η ΑΕΚ.

Η Ένωση, που γνώριζε εδώ και καιρό για το... φλερτ του ποδοσφαιριστή με την Μοντερέι το οποίο εν τέλει κατέληξε σε «γάμο» τις τελευταίες ώρες μετά την απόφαση των Μεξικανών να καταβάλουν τα 8 εκατ. ευρώ της ρήτρας, ήταν προετοιμασμένη για τις εξελίξεις...

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, είχε προχωρήσει σε μια σημαντική προεργασία όσον αφορά υποψήφιους στόχους που ταιριάζουν στα θέλω του Μάρκο Νίκολιτς και στο προφίλ του αντί-Πινέδα και πλέον βρίσκεται σε φάση επαφών. Ιδανικά, στόχος για την ΑΕΚ θα ήταν η μεταγραφή να κλείσει μέχρι την Τετάρτη και ο παίκτης να είναι κανονικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας - όπως θα ήταν ο Πινέδα μετά το τέλος της άδειας του. Το πιο σημαντικό απ' όλα βέβαια είναι η Ένωση να βρει τον παίκτη αυτόν που θεωρεί πως έχει τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και τις ικανότητες να μπει στα παπούτσια του Ορμπελίν και να κάνει τη δουλειά του Ορμπελίν η οποία ήταν πράγματι αρκετά σύνθεση και απαιτητική, έχοντας έναν ρόλο box to box την προηγούμενη τετραετία συνδέοντας όλες τις γραμμές μεταξύ τους.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, που πράγματι μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις βάζει πλέον σε πρώτο πλάνο τον αντί-Πινέδα, δουλεύει και τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις καθώς όπως έχουμε ξαναπεί θα αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή για την άμυνα, ενώ θα πάρει και έναν μεσοεπιθετικό-δημιουργό με τα χαρακτηριστικά του Ζοάο Μάριο. Είναι τρεις μεταγραφές τις οποίες δουλεύει ταυτόχρονα ο Ριμπάλτα και θεωρούνται δεδομένες.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Περιμένουν τον Τζολάκη για υπογραφές στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

Επική selfie με όλα τ΄ αστέρια μαζεμένα - Ο Μέσι και ο... φωτογράφος Ντουράντ!

World Cup 2026

|

Category image

ΦΩΤΟ: Κακουλλής και Π. Ανδρέου πρόσφεραν χαρά στα μικρά παιδιά και τους εξήγησαν τα... μυστικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Μουντιάλ γέμισε τα γήπεδα του Μεξικού, αλλά δεν «ανέβασε» την οικονομία

Category image

Ανέβασε την προσφορά του για τον Σάλιακα o Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Μπόλικη κινητικότητα και... αναζήτηση πληροφοριών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η οικονομική υπέρβαση που έκλεισε το «deal» για τον Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Απαντά ο ΓΣΠ: «Οι σχετικές εισηγήσεις της Αστυνομίας μας ξενίζουν»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι δηλώσεις του Τούχελ που προκαλούν σάλο στους Άγγλους

World Cup 2026

|

Category image

Η επική ατάκα του Σκαλόνι για τον Γιαμάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ο Πιάστρι δεν το κουνάει από τη McLaren το 2027

AUTO MOTO

|

Category image

Οι λόγοι που επέλεξε τον Απόλλωνα ο Αϊβού και οι στόχοι που έθεσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο του Ρόκα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Το καλωσόρισμα του ΑΠΟΕΛ στον Σάστρε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Τραμπ θέλει κι άλλο Μουντιάλ στις ΗΠΑ, χωρίς Μεξικό και Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη