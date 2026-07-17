ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη επιλογή του Μπεργκ έγινε πράξη

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Γάλλου στράικερ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Ντιονί, αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του Χένινγκ Μπεργκ ο οποίος θεωρεί πως ο ποδοσφαιριστής έχει το πακέτο που ο ίδιος έχει στο μυαλό του για το... γκολ.

Τον Ντιονί θα πλαισιώνουν στην επίθεση οι Κακουλλής και Νεοφύτου. Με αυτόν τον τρόπο «έκλεισε» η τριμπλέτα στην επίθεση των πρωταθλητών.

Ο έμπειρος στράικερ αναμένεται να πάρει θέση στην ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας για τα παιχνίδια με την Καϊράτ. Τέλος να σημειώσουμε πως χρειάζεται χρόνο προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει στο 100% στο γήπεδο.