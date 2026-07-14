Μουντιάλ 2026: Η Louis Vuitton παρουσίασε το μπαούλο μεταφοράς του τροπαίου

Δημιουργημένο από τους τεχνίτες της «Louis Vuitton» στα ιστορικά εργαστήρια του Asnières-sur-Seine κοντά στο Παρίσι, το μπαούλο του τροπαίου είναι καλυμμένο με τον εμβληματικό καμβά με το μονόγραμμα της «Louis Vuitton».

Δύο μπροστινά πάνελ διαθέτουν ένα χειροποίητο χρυσό "V" που αντιπροσωπεύει τη "νίκη" και τη "Vuitton", αντανακλώντας τα χρώματα του τροπαίου.

Tο εξωτερικό έχει δερμάτινη επένδυση γνωστή ως "lozines", παράλληλα με επιχρυσωμένα ορειχάλκινα προστατευτικά γωνιών, μια κλειδαριά και κούμπωμα που θυμίζουν σχέδια που χρησιμοποιεί ο οίκος από τη δεκαετία του 1860.

Το εσωτερικό είναι επενδυμένο με ανοιχτό μπεζ δέρμα και διαθέτει ένα λογότυπο συνεργασίας μεταξύ «Louis Vuitton» και FIFA ενσωματωμένο στο καπάκι.

Από το 2010, η «Louis Vuitton» διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού θηκών με τρόπαια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική, το 2014 στη Βραζιλία, το 2018 στη Ρωσία και το 2022 στο Κατάρ.

Louis Vuitton to present bespoke trophy trunk at @FIFAWorldCup final!



Louis Vuitton has been named Official Supplier and Branded Licensee of the FIFA World Cup 2026, presenting the official bespoke trophy trunk designed to transport and showcase the most iconic trophy in sports: — FIFA (@FIFAcom) July 14, 2026

sdna.gr