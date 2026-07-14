ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: Η Louis Vuitton παρουσίασε το μπαούλο μεταφοράς του τροπαίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μουντιάλ 2026: Η Louis Vuitton παρουσίασε το μπαούλο μεταφοράς του τροπαίου

Ο διάσημος οίκος μόδας «Louis Vuitton» παρουσίασε το επίσημο, ειδικά κατασκευασμένο μπαούλο τροπαίου, σχεδιασμένο για τη μεταφορά και την παρουσίαση του πιο εμβληματικού τροπαίου στον αθλητισμό.

Δημιουργημένο από τους τεχνίτες της «Louis Vuitton» στα ιστορικά εργαστήρια του Asnières-sur-Seine κοντά στο Παρίσι, το μπαούλο του τροπαίου είναι καλυμμένο με τον εμβληματικό καμβά με το μονόγραμμα της «Louis Vuitton».

Δύο μπροστινά πάνελ διαθέτουν ένα χειροποίητο χρυσό "V" που αντιπροσωπεύει τη "νίκη" και τη "Vuitton", αντανακλώντας τα χρώματα του τροπαίου.

Tο εξωτερικό έχει δερμάτινη επένδυση γνωστή ως "lozines", παράλληλα με επιχρυσωμένα ορειχάλκινα προστατευτικά γωνιών, μια κλειδαριά και κούμπωμα που θυμίζουν σχέδια που χρησιμοποιεί ο οίκος από τη δεκαετία του 1860.

Το εσωτερικό είναι επενδυμένο με ανοιχτό μπεζ δέρμα και διαθέτει ένα λογότυπο συνεργασίας μεταξύ «Louis Vuitton» και FIFA ενσωματωμένο στο καπάκι.

Από το 2010, η «Louis Vuitton» διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού θηκών με τρόπαια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική, το 2014 στη Βραζιλία, το 2018 στη Ρωσία και το 2022 στο Κατάρ.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εξαφάνισε τη Γαλλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό η εκρηκτική Ισπανία

World Cup 2026

|

Category image

Κοντά στον Ολυμπιακό ο Όσο, σύμφωνα με τον Μπεντόνι

Ελλάδα

|

Category image

Παίκτης του ΠΑΟΚ και επίσημα έως το 2029 ο Τάχα Άλι

Ελλάδα

|

Category image

Για πάντα στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο: Ανανέωσε ως το 2030

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι ευρωπαϊκές... αποφάσεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανεβάζουν ένταση για κάτι… καλό

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην... πρόβα

ΑΕΚ

|

Category image

Νέα πρόταση για Άλβαρες από την Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράντοσλαβ Μαγιέσκι ο εκλεκτός της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ενοχλήσεις στον μηνίσκο ο Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Ο επί 10 χρόνια γιατρός της εθνικής Σενεγάλης ήταν… γυναικολόγος

World Cup 2026

|

Category image

«Εσείς λέτε ότι δεν είμαι στην καλύτερη φόρμα, οπότε μην περιμένετε κάτι ιδιαίτερο»

World Cup 2026

|

Category image

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Αγγλία–Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ομόνοια: Ευρωπαϊκές επιδόσεις και... ρεκόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη