Λοϊζίδης για ΑΠΟΕΛ: «Αίτημα με ένα... αμαξούι έγγραφα»

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων, ο Χάρης Λοϊζίδης σημείωσε πως δεν έχει ακόμα υποβληθεί το αίτημα του ΑΠΟΕΛ προς την ΚΟΠ.

Όσα είπε:

«Πρέπει να πούμε πρώτα ότι η ΚΟΠ και η UEFA δεν έχουμε ρόλο και λόγο για να διαδραματίσουμε στο τι συμφωνίες κάνουν τα Σωματεία μεταξύ τους. Πρόσφατα άλλαξε το καθεστώς της ΑΕΛ βάση απόφασης κριτηρίων της UEFA κάτι που υιοθετήθηκε και από την Εκτελεστική Επιτροπή. Ήταν ένα αίτημα της ΑΕΛ, ήταν μέσα στα πλαίσια των κανονισμών των κριτηρίων και το εγκρίναμε. Με την ίδια λογική, δεν ξέρουμε τι συμφωνίες θα κάνουν στο ΑΠΟΕΛ οι επενδυτές μαζί με το Σωματείο και την Εταιρεία. Τα Σωματεία έχουν τις άδειες και αυτά τις παραχωρούν στις Εταιρείες. Με αυτή τη λογική ενημερώσαμε τους δυνητικούς επενδυτές ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο και αν το τηρείται τότε μπορεί να διαβιβαστεί η άδεια του Σωματείου από την υφιστάμενη Εταιρεία στη νέα Εταιρεία. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν έχουμε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.

Στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Για να υποβληθεί επίσημο αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αμαξούι έγγραφα. Δεν έχει ακόμα υποβληθεί επίσημα έγγραφα. Έχουν γίνει όμως οι επαφές και τους εξηγήσαμε πως πρέπει να γίνει η διαδικασία. Από την ώρα που θα το έχουμε, θα έχουμε άμεσα αποτέλεσμα γιατί έχουμε ήδη κάνει μία επαφή με την ΟΥΕΦΑ και τους εξηγήσαμε τα νέα δεδομένα»