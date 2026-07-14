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ΑΕΚ: Μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Γιόβιτς, ανεβάζει στροφές ο Στρακόσα

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΚ: Μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Γιόβιτς, ανεβάζει στροφές ο Στρακόσα

Σε κανονικό πρόγραμμα ξανά οι Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς και Ζούμπκοφ, πάει καλά ο Στρακόσα.

Ευχάριστα νέα είχε η πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ στο Άπελντορν. Οι Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς και Ζούμπκοφ μπήκαν επέστρεψαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, αφού χθες οι τρεις τους έκαναν ατομικό. Αντίθετα, ατομικό ακολούθησαν οι Ζίνι, Βίντα και Μάνταλος.

Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η επάνοδος του Θωμά Στρακόσια. Ο Αλβανός διεθνής ανεβάζει συνεχώς στροφές και πλέον συμμετέχει σε κάποιες ασκήσεις για τους τερματοφύλακες. Εκτιμάται πως όταν επιστρέψει η ΑΕΚ στην Ολλανδία για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, ο Στρακόσια θα είναι σε θέση να προπονηθεί σε κανονικά.

sport-fm.gr 

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Ελλαδα

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