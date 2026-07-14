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Εξέλιξη με Άρνε Σλοτ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξέλιξη με Άρνε Σλοτ!

Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, με τον Άρνε Σλοτ να αποτελεί μία πιθανή λύση για τους «οράνιε» με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία.

Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας βρίσκεται σε αναζήτηση νέου ομοσπονδιακού τεχνικού, μετά τον αποκλεισμό της από το Μαρόκο στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, ο οποίος οδήγησε στην αποχώρηση του Ρόναλντ Κούμαν από τον πάγκο των «οράνιε».

Οι Ολλανδοί εξετάζουν ήδη τις διαθέσιμες επιλογές για τη διάδοχη κατάσταση, με το όνομα του Άρνε Σλοτ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τους.

Ο 47χρονος τεχνικός αποχώρησε στο τέλος της περασμένης σεζόν από τη Λίβερπουλ και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, με την εθνική ομάδα της πατρίδας του να εμφανίζεται έτοιμη να του προσφέρει αυτή την ευκαιρία.

Σύμφωνα, μάλιστα, με σχετικά δημοσιεύματα, η πιθανή συμφωνία βρίσκει σύμφωνη και τη Λίβερπουλ. Ο λόγος είναι πως, ακόμη και αν ο Σλοτ αναλάβει νέα ομάδα, οι «κόκκινοι» θα συνεχίσουν να του καταβάλλουν την αποζημίωση που προβλεπόταν σε περίπτωση παραμονής του εκτός πάγκων, παρότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τους όρους της συμφωνίας σε περίπτωση ανάληψης νέας τεχνικής ηγεσίας.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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