Τα νούμερα του Μέσι όταν αντιμετωπίζει εθνική ομάδα για πρώτη φορά

Ο Λιονέλ Μέσι θα αντιμετωπίσει την Αγγλία για πρώτη φορά στην καριέρα του, με τον Αργεντινό να θέλει να συνεχίσει την καλή του παράδοση.

Η Αργεντινή εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία, την Τετάρτη (15/07, 22:00) για μια θέση στον τελικό της Νέας Υόρκης (19/07, 22:00).

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Λιονέλ Μέσι θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους Άγγλους, μιας και για να βρει κανείς το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι θα πρέπει να ανατρέξει στο 2005, όταν ο Αργεντινός... μάγος έκανε τα πρώτα του βήματα στην Μπαρτσελόνα.

Βέβαια, αυτό δεν αποθαρρύνει τους συμπατριώτες, που ελπίζουν ότι ο «Pulga» θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απέναντι στην ομάδα του Τόμας Τούχελ, μετατρέποντας το «It's coming home» σε «Τhey're going home», με την παράδοση να είναι... υπέρ του

Αναλυτικότερα, τα νούμερα του ποδοσφαιριστή της Ίντερ Μαϊάμι όταν αντιμετωπίζει μια εθνική ομάδα για πρώτη φορά είναι... τρομακτικά! Συγκεκριμένα, ο Μέσι έχει συμμετάσχει σε 57 γκολ σε 62 παιχνίδια που τον βρίσκουν αντιμέτωπο με μια χώρα που δεν έχει ξανασυναντήσει, έχοντας σκοράρει τα 39 και δημιουργήσει τα 18 για τους συμπαίκτες του.

Μένει να δούμε αν ο 39χρονος θα μπορέσει να επαληθεύσει τα παραπάνω στατιστικά απέναντι στο σύνολο του Γερμανού τεχνικού, ο όποιος αναζητεί να γίνει ο πρώτος που οδηγεί μια χώρα διαφορετική από την δική του στην κατάκτηση ενός Μουντιάλ, μετά από 22 τουρνουά που έχουν διεξαχθεί από το 1930 έως αυτό του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

57 - When playing against an international team for the first time in his career, Lionel Messi has recorded 57 goal contributions across 62 games (39 goals, 18 assists).



Capraphobia. pic.twitter.com/9SMtHpHvzR — OptaJoe (@OptaJoe) July 13, 2026

athletiko.gr