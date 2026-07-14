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Τα πριμ σε Τούχελ και παίκτες σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα πριμ σε Τούχελ και παίκτες σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου

Η ομοσπονδία της Αγγλίας έχει δεσμευτεί να δώσει πριμ σε Τούχελ και παίκτες σε περίπτωση που κατακτήσουν το Μουντιάλ του 2026.

Ο Τόμας Τούχελ ετοιμάζει τα σχέδια του για τη συμμετοχή της εθνικής Αγγλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή για μια θέση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian» η ομοσπονδία έχει δεσμευτεί να δώσει στον Γερμανό τεχνικό μπόνους τριών εκατ. λιρών αν καταφέρει να οδηγήσει την εθνική ομάδα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Επίσης έχει δεσμευτεί να δώσει πριμ ενός εκατ. λιρών σε κάθε παίκτη της αποστολής και μέλος του τεχνικού επιτελείου αν επιστρέψουν στο Λονδίνο με το τρόπαιο. Συνολικά το ρεπορτάζ αναφέρει πως η ομοσπονδία θα βγάλει από τα ταμεία της 15 εκατ. λίρες για τα μπόνους, αν τα «Τρία Λιοντάρια» κάνουν το όνειρο πραγματικότητα και στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά το 1966.

sdna.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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