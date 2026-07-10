Είπε αντίο στην Ομόνοια και έγινε κάτοικος Σλοβενίας

Τέλος και... τυπικά από την Ομόνοια ο Άλφα Ντιουνκού.

Η ομάδα της πρωτεύουσας προσπάθησε να κρατήσει στο ρόστερ της τον 24χρονο και να ανανεώσουν την συνεργασία τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Έτσι, ο Ντιουνκού αφ' ενός αποχαιρέτησε τους πράσινους μέσω ανάρτησης και αφετέρου ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα, Τσέλιε.

Αναλυτικά: Τίποτα άλλο παρά ευγνωμοσύνη για αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη και τις αναμνήσεις. Εύχομαι σε όλους συνεχή επιτυχία. Ευχαριστώ!