Σχεδιάζοντας το αυτονόητο

Η λέξη πρωτάθλημα δεν ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου κατά την παρουσίαση του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου και του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρύζα από τον ΑΠΟΕΛ. Δεν χρειαζόταν.

Αμφότεροι έδειξαν με τα λόγια τους ότι γνωρίζουν άριστα σε ποια ομάδα βρίσκονται και τι απαιτήσεις υπάρχουν. Φάνηκαν όμως συνειδητοποιημένοι για τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και γι’ αυτό ίσως να ήταν επιφυλακτικοί στο τι θα έλεγαν. Είναι φυσικά δεδομένο με ποιο σκεπτικό θα σχεδιάζουν και το είπαν κιόλας. Ο πρώτος επεσήμανε ότι είναι σημαντικό η ομάδα να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο δεύτερος συμπλήρωσε ότι αυτό σημαίνει κατάληψη μίας θέσης από την 1η μέχρι την 4η θέση, καταγράφοντας επίσης ότι είναι σημαντικό κάποια πράγματα να γίνονται βήμα-βήμα.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζονται οι διεργασίες για τη στελέχωση του ρόστερ με νέους ποδοσφαιριστές στις θέσεις που υπάρχει ανάγκη, παρά τον νέο πονοκέφαλο που προστέθηκε με εμπάργκο λόγω της υπόθεσης του Κίνγκσλεϊ Σαρφό. Όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή δεν προέκυψε διακανονισμός, αφού δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης.

«Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο τη δυνατή επίλυσή τους» αναφέρει η ενημέρωση από την ομάδα της Λευκωσίας.

Θυμίζουμε ότι μέχρις στιγμής ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε τρεις μεταγραφικές κινήσεις, αποκτώντας τους Γεώργιο Νικόλα Αγγελόπουλο, Δημήτρη Λημνιό και Φαμπρίσιο Πεντρόσο, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση με δεκάρι.