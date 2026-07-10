Τον ξέρει και δεν είναι ρίσκο

Η ολοκλήρωση της τρίτης καλοκαιρινής μεταγραφής της Ομόνοιας είναι γεγονός, από το πρωί της Πέμπτης (09/07). Ο Λοΐκ Νεγκό αφού πήρε μια πρώτη… γεύση από την Κύπρο όπου βρέθηκε προ ημερών, πήρε το αεροπλάνο με προορισμό την Πολωνία, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι». Αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έβαλε υπογραφή σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλιστα, πήρε ήδη… οδηγίες από το τεχνικό επιτελείο για να ανακάμψει και να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, αφού έχασε μεγάλο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Χθες προπονήθηκε για πρώτη φορά και πλέον μετρά αντίστροφα για να… συστηθεί στον κόσμο των πρασίνων. Η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά και θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα αν θα είναι σε θέση να πάρει τα πρώτα του (ανεπίσημα) λεπτά στο φιλικό με τον Παναιτωλικό (16/07). Ο 35χρονος με τον Οντουμπάντζο αποτελούν το δίδυμο για το δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Νεγκό είναι ένας ποδοσφαιριστής καλά γνωστός του Χένινγκ Μπεργκ. Οι δύο τους συνεργάστηκαν στη Βιντεοτόν και όπως δήλωσε μετά τις υπογραφές, η παρουσία του Νορβηγού στο τιμόνι της Ομόνοιας, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πει το «ναι» στην ομάδα της πρωτεύουσας. Ο νεοαποκτηθέντας των πρασίνων όταν συνυπήρξε με τον 56χρονο τεχνικό, κατέγραψε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκόραρε δύο γκολ και έδωσε οκτώ ασίστ. Η ηλικία του Νεγκό μπορεί να… ξένισε τον κόσμο της Ομόνοιας, ωστόσο είναι γνωστό πως ο Μπεργκ δεν ρισκάρει. Έτσι, για να προχωρήσει το «τριφύλλι» στην απόκτησή του, σημαίνει πως υπάρχει βεβαιότητα τόσο για την αγωνιστική του κατάσταση όσο και την ποιότητα.

Πάντως, στα 15 περίπου χρόνια καριέρας σε επαγγελματικό επίπεδο, μετρά μόλις 29 (!) μέρες απουσίας ή αν προτιμάτε τέσσερα χαμένα παιχνίδια (!), λόγω τραυματισμού! Εν ολίγοις, παρουσιάζει σταθερότητα γι’ αυτό και καταγράφει φουλ σεζόν χωρίς… πρόβλημα!

Παίρνουν σειρά οι επόμενοι

Η ομάδα προγραμματισμού της Ομόνοιας έχει προχωρήσει από το επίπεδο του… short list και ήδη βολιδοσκοπεί τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους. «Καίει» η προσθήκη ενός ποιοτικού κεντρικού επιθετικού που θα… μπει στα παπούτσια του Ράιαν Μαέ κι έτσι ο στόχος για επιλογή από το πάνω ράφι, θεωρείται δεδομένος. Την ίδια ώρα, εντατικοποιείται και η απόκτηση κεντρικού αμυντικού.

Η αποστολή της Ομόνοιας επιστρέφει το μεσημέρι της Παρασκευής (10/07) στη βάση της και έπειτα θα δοθεί διήμερο ρεπό. Οι ποδοσφαιριστές θα αρχίσουν προετοιμασία την Κυριακή (12/07) για το φιλικό κι έπειτα θα ανεβάσουν… γκάζια για το πρώτο ευρωπαϊκό (22/07).