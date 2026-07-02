Η Ρεάλ δεν τα... παρατά για Ολίσε και θα κάνει νέο μπάσιμο

Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης θα προσπαθήσει ξανά, να αποκτήσει τον Μάικλ Ολίσε από την Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα «Sport», οι ιθύνοντες των «μερένχες» θα καταθέσουν νέα πρόταση στη γερμανική ομάδα, ελπίζοντας πως θα γίνει αποδεκτή και θα καταφέρουν να πάρουν τον Γάλλο μεσοεπιθετικό. Η βαυαρική ομάδα έχει ξεκαθαρίσει πως δε σκοπεύει να παραχωρήσει τον παίκτη, ανεξάρτητα από τις προτάσεις που θα φτάσουν για αυτόν.

Ο 23χρονος παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2029 με τη γερμανική ομάδα, η οποία σκοπεύει να το επεκτείνει έως το 2031 και να βάλει τέλος στα σενάρια για το μέλλον του.

Μάλιστα, για να τον πείσει να υπογράψει, η Μπάγερν Μονάχου θα προχωρήσει στον διπλασιασμό των αποδοχών του, κάτι που σημαίνει πως ο Ολίσε θα εισπράττει ετησίως δέκα εκατομμύρια ευρώ. Οι Ισπανοί αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι διατεθειμένος ακόμα και να «σπάσει» το ρεκόρ μεταγραφής, το οποίο κρατάει από το 2017 ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, όταν μετακινήθηκε από την Μπαρτσελόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν, αντί 222 εκατομμυρίων ευρώ.

novasports.gr