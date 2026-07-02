Ιστορική η μεταγραφή του Άντερσον στη Σίτι

Ο Έλιοτ Άντερσον αυτές τις μέρες έχει μυαλό μονάχα για την εθνική Αγγλίας, με την οποία βρίσκεται στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο, παράλληλα, ξεκαθάρισε και το θέμα του μέλλοντός του.

Αυτό θα είναι στη Μάντσεστερ Σίτι για τα επόμενα 5+1 χρόνια, αφού ανακοινώθηκε πλέον κι επίσημα η μετακίνησή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

Τα 116 εκατ.λίρες ως fixed ποσό είναι το μεγαλύτερο που έχει διαθέσει ποτέ το κλαμπ του Μάντσεστερ για προσθήκη παίκτη στο ρόστερ της, ενώ, παράλληλα, ο Άντερσον αποτελεί και την ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή στα χρονικά!

Πηγή: sport-fm.gr