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«Πιθανή η αποδέσμευση Λιβάγια μετά από πειθαρχικό παράπτωμα»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πιθανή η αποδέσμευση Λιβάγια μετά από πειθαρχικό παράπτωμα»

Πολύ πιθανό να αποδεσμευτεί από την Χάιντουκ μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα

Ο Μάρκο Λιβάγια κινδυνεύει να… απολυθεί από την Χάιντουκ μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ, ο πολύπειρος επιθετικός είναι πολύ πιθανό να αποδεσμευτεί.

Η κροατική ομάδα σε ανακοίνωσή της μιλά για «… παραβίαση των πειθαρχικών κανονισμών του συλλόγου και μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που έθεσε ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην προετοιμασία».

Όπως αναφέρουν κροατικά Μέσα, ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ μετά τη νίκη της Κροατίας επί της Γκάνας και την πρόκριση στο Μουντιάλ, οκτώ παίκτες, ανάμεσά τους και ο Λιβάγια, αποφάσισαν να το γιορτάσουν βγαίνοντας για ποτό. Αν και όπως λέγεται δεν ξενύχτησαν και… τόσο, οι επικεφαλής της Χάιντουκ ενημερώθηκαν για όλα.

Την επόμενη μέρα στην προετοιμασία, ο προπονητής της ομάδας, Γκονθάλο Γκαρθία, υπέβαλε τους οκτώ παίκτες σε καψώνια, βάζοντάς τους να τρέχουν ακατάπαυστα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που έκαναν ένα πιο ήπιο πρόγραμμα. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον 33χρονο άσο, ο οποίος είχε έντονο φραστικό επεισόδιο τόσο με τον Ισπανό προπονητή, όσο και με τον αθλητικό διευθυντή Ρόμπερτ Γκραφ, που αποφάσισαν να τον στείλουν πίσω στο Σπλιτ.

«Ο Μάρκο είναι ανεκτίμητος για τον Σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους όσους αγαπούν και ζουν τη Χάιντουκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με μόνο ένα συμφέρον κατά νου - η Χάιντουκ πάνω απ' όλα. Πάντα και για πάντα. Θα ενημερώσουμε το κοινό για περαιτέρω αποφάσεις εγκαίρως», καταλήγει η ανακοίνωση της κροατικής ομάδας.

Ο Λιβάγια, που παίζει στην Χάιντουκ από το 2021, όταν αποχώρησε από την ΑΕΚ, είχε 11 γκολ και 7 ασίστ σε 32 εμφανίσεις την περασμένη περίοδο.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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