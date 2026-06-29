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Ο Λανγκλέ υπογράφει για τρία χρόνια στην Μπενφίκα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λανγκλέ υπογράφει για τρία χρόνια στην Μπενφίκα

Ο διεθνής Γάλλος αμυντικός Κλεμέν Λανγκλέ αφήνει την Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης για να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Μπενφίκα, έχοντας ήδη υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «O Jogo». 

Ο 31χρονος στόπερ είχε ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα της Μαδρίτης, αλλά δεν ήταν στα πλάνα του Ντιέγκο Σιμεόνε για την αρχική ενδεκάδα και η Μπενφίκα τον έκλεισε, αντί 15 εκατ. ευρώ, για να πάρει στο κέντρο της άμυνας τη θέση του Νίκολας Οταμέντι, που αποχώρησε από τους «αετούς» για την Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Λανγκλέ αποδεσμεύτηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα, στην οποία είχε μεταγραφεί το 2018 μετά από μια γεμάτη σεζόν στη Σεβίλλη. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, που ξεκίνησε την καριέρα του στη Νανσί, είχε δοθεί δανεικός αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, στην Τότεναμ, στην Άστον Βίλα και στην Ατλέτικο, καθώς δεν ήταν στα πλάνα της Μπαρτσελόνα.

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ΔΙΕΘΝΗ

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