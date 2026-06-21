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Ο άγνωστος Ελόι Ρουμ που έκανε... θραύση

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο άγνωστος Ελόι Ρουμ που έκανε... θραύση

Στα 37 του χρόνια, ο ολλανδικής καταγωγής τερματοφύλακας απόλαυσε μια ονειρική βραδιά.

Σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 τα ξημερώματα της Κυριακής (21/06), το Κουρασάο πήρε τον πρώτο βαθμό της Ιστορίας του στην κορυφαία διοργάνωση, αποσπώντας ισοπαλία 0-0 από τον Εσημερινό.

Πρόκειται για ένα πραγματικό κατόρθωμα για μια χώρα με λιγότερους κατοίκους από το 18ο διαμέρισμα των Παρισίων (!), απέναντι σε μία εθνική ομάδα, που διαθέτει μια πολύ ανώτερη ομάδα, συμπεριλαμβανομένων παικτών που είναι συνηθισμένοι στην ελίτ του ευρωπαϊκού και/ή νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως οι Γουίλιαν Πάτσο, Πιέρο Χινκαπιέ, Πέρβις Εστουπινιάν, Ένερ Βαλένσια και Μοϊσές Καϊσέδο.

Οι Νοτιοαμερικανοί κυριάρχησαν λογικά στον αγώνα, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, αλλά ο Ελόι Ρουμ «κατέβασε ρολά» και κράτησε στο μηδέν τους παίκτες του Ισημερινού. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο «έγραψε Ιστορία» στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάνοντας 15 αποκρούσεις στον αγώνα, ένα ρεκόρ στα χρονικά του τουρνουά.

Στα 37 του χρόνια, ο ολλανδικής καταγωγής τερματοφύλακας απόλαυσε μια ονειρική βραδιά και ανακηρύχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα από την FIFA.

Ο Ρουμ έχει αγωνισθεί στην Ναϊμέγκεν και στην Φίτεσε, άρα διαθέτει σημαντική εμπειρία στην Eredivisie, έχοντας παίξει 190 αγώνες στην κορυφαία ολλανδική κατηγορία (κυρίως με την Φίτεσε), ενώ διετέλεσε αναπληρωματικός τερματοφύλακας στην Αϊντχόφεν, για δύο σεζόν.Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει περάσει κάποιες δύσκολες περιόδους, συμπεριλαμβανομένης της άρκετης ανεργίας του αυτήν την σεζόν, πριν βρει ένα νέο «σπίτι» στην Miami FC στην USL League One, που είναι η δεύτερη κατηγορία στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με ορισμένους από τους συμπαίκτες του, ο Ρουμ έχει βιώσει το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά η απόδοσή του ήταν παρ' όλα αυτά εκθαμβωτική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2015. Όπως και ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ο οποίος έλαμψε εναντίον της Ισπανίας, ο αριθμός των ακολούθων του στο Instagram «εκτοξεύθηκε».

Είχε λιγότερους από 100.000 ακόλουθους πριν από τον αγώνα και τώρα... υπερηφανεύεται για σχεδόν 800.000. Αντιμετωπίζοντας την Ακτή Ελεφαντοστού την Πέμπτη, ο Ρουμ και οι συμπαίκτες του θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια νίκη και να πετύχουν ένα ιστορικό κατόρθωμα, καθώς μπορούν να προκριθούν στην φάση των «32».

AΠΕ - ΜΠΕ

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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