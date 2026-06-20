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Γίνεται συμπαίκτης του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Γίνεται συμπαίκτης του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο!

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κασεμίρο βρίσκεται η Ίντερ Μαϊάμι, με τον Βραζιλιάνο χαφ να εγκαταλείπει την Ευρώπη μετά από 13 χρόνια!

Βαλίτσες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το πρωτάθλημα του MLS ετοιμάζει ο Κασεμίρο!

Σύμφωνα με τον γνωστό και έγκριτο δημοσιογράφο στα μεταγραφικά θέματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται μια... ανάσα από την απόκτηση του 34χρονου Βραζιλιάνου χαφ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο «Ολντ Τράφορντ».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και πλέον απομένει να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί το deal.

Κάπως έτσι, ο πολύπειρος μέσος θα γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι, του Ντε Πολ και του Σουάρες.

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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