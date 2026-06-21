Παίζουν και για την Κύπρο!

Έμαθαν τα πρώτα τους ευρωπαϊκά εμπόδια οι κυπριακές ομάδες στους προκριματικούς αγώνες που θα δώσουν το καλοκαίρι και το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται και πάλι τέτοια περίοδο είναι πόσο έτοιμες θα παρουσιαστούν. Το κύριο ζητούμενο είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός από καμία ομάδα.

Το θετικό είναι ότι με τα χρόνια οι κυπριακοί σύλλογοι απέκτησαν αρκετές εμπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν είναι τυχαία η κατάταξη της Κύπρου στη 15η θέση της UEFA.

Μην ξεχνάμε ότι όσες περισσότερες ομάδες μας (Ομόνοια, Πάφος, ΑΕΚ, Απόλλων) διακριθούν στην Ευρώπη τόσο περισσότερο θα είναι το συλλογικό όφελος της Κύπρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, η πορεία τους θα καθορίσει αν θα διατηρήσουμε αυτή την προνομιούχο θέση και για τα επόμενα χρόνια. Το να συνεχίσουμε να βγάζουμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη είναι μεγάλη υπόθεση για το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Α.