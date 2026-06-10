«Ανταλλαγή για Μανδά πρότεινε η Μπόρνμουθ»

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από το μέλλον του Χρήστου Μανδά, με τη Μπόρνμουθ να καταθέτει πρόταση ανταλλαγής στη Λάτσιο προκειμένου να διατηρήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντουλά, η αγγλική ομάδα δεν επιθυμεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητώντας διαφορετική φόρμουλα συμφωνίας με τους Ρωμαίους.

Όπως αναφέρεται, η Μπόρνμουθ πρότεινε στη Λάτσιο ανταλλαγή που περιλαμβάνει τον Άλεξ Χιμένεθ, προσπαθώντας έτσι να μειώσει το οικονομικό κόστος της υπόθεσης και να κρατήσει τον 24χρονο Έλληνα γκολκίπερ στην Premier League.

Την ίδια στιγμή, στη Λάτσιο εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσουν πιο σημαντικό ρόλο στον Μανδά τη νέα σεζόν, ωστόσο οι οριστικές αποφάσεις φαίνεται πως θα εξαρτηθούν και από τις εξελίξεις γύρω από τον Ιβάν Πρόβεντελ.

Η πρόταση της Μπόρνμουθ έχει ήδη πέσει στο τραπέζι των Ιταλών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει τελική απάντηση, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και αρκετά περίπλοκη.

sdna.gr