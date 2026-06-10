«Σεζόν όνειρο με τον λαό να κάνει θρύψαλα το ρεκόρ»

Σε μια σεζόν όνειρο για την ΟΜΟΝΟΙΑ με ιστορικές αγωνιστικές επιδόσεις δεν θα μπορούσε να λείψει από το σπάσιμο ρεκόρ ο Πράσινος Λαός!

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» έκανε θρύψαλα το προηγούμενο δικό του ρεκόρ συνολικής διάθεσης εισιτηρίων σε μια σεζόν, δημιουργώντας καινούριο που μοιάζει… αξεπέραστο.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 διέθεσε στην έδρα της 186,378 εισιτήρια σε 18 αγώνες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 162,061 εισιτήρια από την αγωνιστική περίοδο 2009-2010.

Αυτή η εντυπωσιακή για τα Κυπριακά δεδομένα επίδοση του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ήρθε και… έδεσε με τα ιστορικά επιτεύγματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο γήπεδο, με το ρεκόρ βαθμών (87) και το ρεκόρ διαφοράς βαθμών από τη 2η θέση (+18).

Πανικός-πανικός ο Πράσινος Λαός!