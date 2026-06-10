Ο Ολυμπιακός κάνει κίνηση για τον Στάνιτς

Ο Ολυμπιακός κάνει την κίνηση του για τον Πέταρ Στάνιτς, όπως γράφει σήμερα ο Κώστας Νικολακόπουλος στον Πρωταθλητή.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις συζητήσεις με τη Λούντογκορετς για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοεπιθετικό με τα εντυπωσιακά στατιστικά τη φετινή σεζόν (55 ματς, 16 γκολ, 13 ασίστ σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη).

Ο υψηλόσωμος (1μ86) άσος, με γκολ κι ασίστ στο Λούντογκορετς-ΠΑΟΚ 3-3 για το Europa League, έγινε πρόσφατα δύο φορές διεθνής με τη Σερβία, σκοράροντας στη δεύτερη του συμμετοχή, στο τέλος μίας περιόδου στην οποία τερμάτισε πρώτος σκόρερ στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA με 7 γκολ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία, οι Βούλγαροι τον κοστολογούν με γύρω στα 10 εκ. Ευρώ.