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«Έπαιρνε 400 ευρώ στην Κύπρο και έτρωγε σε ψησταριά – Τώρα θα παίξει στο Μουντιάλ»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Έπαιρνε 400 ευρώ στην Κύπρο και έτρωγε σε ψησταριά – Τώρα θα παίξει στο Μουντιάλ»

Ελλαδικό αφιέρωμα για τον Γουίλι Σεμέδο ο οποίος θα δώσει το «παρών» του στο Μουντιάλ με την Εθνική του Πράσινου Ακρωτηρίου

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα athletiko.gr αναφέρεται στα πρώτα βήματα του Σεμέδο στην Κύπρο τα προηγούμενα χρόνια και την τρομερή του ανέληξη.

Διαβάστε αναλυτικά:

Υπάρχουν ποδοσφαιρικές ιστορίες που αρχίζουν από το απόλυτο μηδέν και καταλήγουν στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου.

Αυτή η ποδοσφαιρική διαδρομή μοιάζει με παραμύθι, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή. Είναι η ιστορία του Γουίλι Σεμέδο.

Ο εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι, που σήμερα ετοιμάζεται για συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026, άρχισε την καριέρα του σε συνθήκες που απέχουν πολύ από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζουμε στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Με μισθό περίπου 400 ευρώ τον μήνα στην τέταρτη κατηγορία της Κύπρου, η πορεία του μοιάζει περισσότερο με ιστορία επιμονής και θέλησης παρά με συνηθισμένη ποδοσφαιρική εξέλιξη.

Ο Σεμέδο στην Κύπρο

Ο Σεμέδο έφτασε στην Κύπρο το 2014 για να δοκιμαστεί στην Αλκή Ορόκλινης, μια ομάδα που εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν σε χαμηλή κατηγορία και λειτουργούσε με περιορισμένο μπάτζετ.

Όπως έχουν αναφέρει άνθρωποι που τον έζησαν τότε, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έπαιρνε περίπου 400 ευρώ μηνιαίως, συγκατοικούσε αναγκαστικά με άλλους παίκτες σε ένα μικρό διαμέρισμα και η καθημερινότητά του δεν είχε καμία σχέση με τις επαγγελματικές συνθήκες των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Ακόμη και η σίτιση της ομάδας αντικατόπτριζε την πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον του συλλόγου, υπήρχε συνεργασία με τοπική ψησταριά, από την οποία οι παίκτες λάμβαναν φαγητό που περίσσευε. Δεν επρόκειτο για μια εντυπωσιακή αρχή καριέρας, αλλά για ένα περιβάλλον όπου πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές προσπαθούσαν απλώς να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο.

Παρά τις δυσκολίες, ο Σεμέδο κατάφερε να ξεχωρίσει. Η παρουσία του στην Αλκή αποτέλεσε το πρώτο βήμα για μια σταδιακή άνοδο μέσα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Από τη τέταρτη κατηγορία, η ομάδα και ο ίδιος πέρασαν μέσα σε λίγα χρόνια σταδιακά σε υψηλότερα επίπεδα, με τον ίδιο να δείχνει ότι έχει τα αγωνιστικά στοιχεία για να σταθεί σε πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Η καριέρα του Σεμέδο μέχρι το Μουντιάλ

Η συνέχεια της καριέρας του τον οδήγησε σε Βέλγιο, Ρουμανία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία, πριν επιστρέψει στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε με την Πάφο και στη συνέχεια με την Ομόνοια Λευκωσίας.

Εκεί ο Σεμέδο βρήκε σταθερότητα και ρυθμό, ενώ παράλληλα καθιερώθηκε και στην εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας αποτέλεσε μέρος μιας ιστορικής πορείας που οδήγησε στη συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026, την πρώτη στην ιστορία της.

Σήμερα, ο 32χρονος Σεμέδο ετοιμάζεται να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του στο Μουντιάλ 2026, έχοντας διανύσει μια διαδρομή που ξεκίνησε από τα χαμηλότερα στρώματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και κατέληξε στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου.

Ένα λαμπρό παράδειγμα ότι οι αφετηρίες δεν καθορίζουν απαραίτητα και τον προορισμό.

 

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