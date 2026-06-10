ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε στις 21:00 η μάχη του τίτλου της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη της ομάδας του Αταμάν που θέλει να κάνει το 2-2 στις νίκες, προσφέρεται σε απόδοση 1.65 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στη κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση της ομάδας του Μπαρτζώκα στα 2.42.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Mathias Lessort 10+ πόντους προσφέρεται στα 2.60, το να μαζέψει ο Nikola Milutinov 8+ ριμπάουντ στα 2.35 και το να ευστοχήσει ο Kendrick Nunn σε 3+ τρίποντα στα 2.37. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πετύχει ο Evan Fournier 15+ πόντους και ο Nigel Hayes-Davis 16+ πόντους προσφέρεται στα 5.70, ενώ ο συνδυασμός να σημειώσουν αμφότεροι οι Kendrick Nunn και Sasha Vezenkov από 20+ πόντους αποτιμάται στα 5.80. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όσο έψαχναν τους Σενεγαλέζους από την κορυφή ως τα νύχια, για τους Ισπανούς είχε υποδοχή με... πάρτι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στα γαλαζοκίτρινα και επίσημα ο Παπαγεωργίου

ΑΕΛ

|

Category image

Δικαίωση για τις θέσεις του ΠΑ.Σ.Π. η έκθεση-καταπέλτης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον ΚΟΑ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεύτερος στην ιστορία της Ομόνοιας ο Φαμπιάνο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι Μπακς περιμένουν να τελειώσουν οι τελικοί για πιθανό «μπάσιμο» Νικς για Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πάφος για τα γενέθλιά της: «Δώδεκα χρόνια γεμάτα πάθος, αφοσίωση, εξέλιξη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Έπαιρνε 400 ευρώ στην Κύπρο και έτρωγε σε ψησταριά – Τώρα θα παίξει στο Μουντιάλ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κρίσιμες ώρες για Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Σεζόν όνειρο με τον λαό να κάνει θρύψαλα το ρεκόρ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ανταλλαγή για Μανδά πρότεινε η Μπόρνμουθ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωση για Πική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η «κατάρα» που θέλουν να σπάσουν Αντσελότι, Τούχελ και 25 ακόμα προπονητές

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Καντσελιέρι»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ολυμπιακός κάνει κίνηση για τον Στάνιτς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη