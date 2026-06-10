Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Συνεχίζεται απόψε στις 21:00 η μάχη του τίτλου της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της καλαθόσφαιρας.

Η νίκη της ομάδας του Αταμάν που θέλει να κάνει το 2-2 στις νίκες, προσφέρεται σε απόδοση 1.65 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στη κανονική διάρκεια στα 11.00 και η επικράτηση της ομάδας του Μπαρτζώκα στα 2.42.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να πετύχει ο Mathias Lessort 10+ πόντους προσφέρεται στα 2.60, το να μαζέψει ο Nikola Milutinov 8+ ριμπάουντ στα 2.35 και το να ευστοχήσει ο Kendrick Nunn σε 3+ τρίποντα στα 2.37. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πετύχει ο Evan Fournier 15+ πόντους και ο Nigel Hayes-Davis 16+ πόντους προσφέρεται στα 5.70, ενώ ο συνδυασμός να σημειώσουν αμφότεροι οι Kendrick Nunn και Sasha Vezenkov από 20+ πόντους αποτιμάται στα 5.80. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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