Πάφος για τα γενέθλιά της: «Δώδεκα χρόνια γεμάτα πάθος, αφοσίωση, εξέλιξη»

Δώδεκα χρόνια γεμάτα πάθος, αφοσίωση, εξέλιξη, προκλήσεις, αξέχαστες στιγμές και όνειρα που ένωσαν μια ολόκληρη πόλη κάτω από το ίδιο έμβλημα. Από τα πρώτα μας βήματα μέχρι τις ιστορικές επιτυχίες που ζήσαμε μαζί, κάθε κεφάλαιο αυτής της διαδρομής γράφτηκε από τους ανθρώπους που πίστεψαν στο όραμα — τους φιλάθλους, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, το προσωπικό, τους συνεργάτες και ολόκληρη την κοινότητα της Πάφου. Σε αυτή την ξεχωριστή επέτειο, κοιτάζουμε πίσω με περηφάνια για όσα πετύχαμε και μπροστά με φιλοδοξία για όσα έρχονται. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της ιστορίας μας.