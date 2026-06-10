Σπόλιαριτς: «Έχω ακόμα στόχους να πετύχω με αυτή την ομάδα»

Ο Ντανίλο Σπόλιαριτς θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Απόλλωνα, υπογράφοντας για τέταρτη φορά νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού. Ο διεθνής μέσος μιλά apollon.com.cy για την απόφασή του να παραμείνει, τους στόχους που έχει ακόμη να εκπληρώσει, τον τραυματισμό που διέκοψε μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει αναπτύξει με τον σύλλογο.

Αναλυτικά:

Υπέγραψες το πρώτο επαγγελματικό σου συμβόλαιο με τον Απόλλωνα το 2018. Αν γυρίσεις πίσω σε εκείνη τη μέρα, τι θυμάσαι περισσότερο;

Όχι πολλά. Παρόλο που ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την καριέρα μου, δεν της έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Θυμάμαι ότι υπογράψαμε στα παλιά γραφεία και θεωρούσα πως ήταν ένα φυσιολογικό βήμα. Δεν περίμενα ότι θα ακολουθούσε η πορεία που έχω σήμερα.

Δεν είμαι άνθρωπος που βλέπει τόσο μακροπρόθεσμα. Ειδικά στα 18 μου χρόνια, έβλεπα μόνο το παρόν.

Οκτώ χρόνια αργότερα υπογράφεις ανανέωση συμβολαίου για τέταρτη φορά. Τι σημαίνει αυτό για σένα προσωπικά και με ποια συναισθήματα μπαίνεις σε αυτή τη νέα περίοδο;

Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κίρζη, τον κ. Παπαϊωάννου και τον κ. Λοσάδα για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, αλλά και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου για τη στήριξη. Δεν θα ήθελα να παραλείψω και τον ατζέντη μου, Αντώνη Ρίκα, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.

Υπόσχομαι να συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου και να δίνω ό,τι μπορώ για την ομάδα.

Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα, επειδή η σεζόν έκλεισε με έναν σοβαρό τραυματισμό. Η χρονιά 2025-2026 ήταν ίσως αυτή που απολάμβανα περισσότερο στην καριέρα μου, αλλά στο τέλος μετατράπηκε στην πιο δύσκολη περίοδο που έχω περάσει.

Έχω ακόμη στόχους με αυτή την ομάδα και αισθάνομαι ευγνώμων που μου δίνεται η ευκαιρία να προσπαθήσω να τους πετύχω.

Η πορεία μου στον Απόλλωνα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Την πρώτη χρονιά κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, τη δεύτερη μείναμε εκτός Ευρώπης και την τρίτη βρεθήκαμε στο Β’ γκρουπ. Ήταν εμπειρίες που με διαμόρφωσαν.

Ποια ήταν η προτεραιότητα για σένα σε αυτή την ανανέωση; Ποιοι παράγοντες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή σου;

Πάντοτε το οικονομικό παίζει τον δικό του ρόλο, αφού είναι η δουλειά μας και κάποια στιγμή τα έσοδα από το ποδόσφαιρο θα σταματήσουν. Ωστόσο, τα χρήματα δεν αποτέλεσαν την προτεραιότητά μου.

Για μένα το σημαντικότερο ήταν η εκτίμηση. Νιώθω ότι με εκτιμούν και με σέβονται στην ομάδα. Η αγάπη που λαμβάνω από τους ανθρώπους του συλλόγου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή μου.

Επίσης, έπαιξε σημαντικό ρόλο το κλίμα που υπήρχε φέτος. Τι πιο όμορφο από το να ξυπνάς το πρωί και να πηγαίνεις χαρούμενος στη δουλειά σου;

Αν με ρωτούσες ποια χρονιά ήταν η καλύτερη στα αποδυτήρια, θα σου έλεγα ότι η φετινή ήταν ακόμη καλύτερη και από εκείνη του πρωταθλήματος. Αυτό που λέμε όλοι, ότι υπάρχει οικογενειακό κλίμα, δεν είναι τυχαίο.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η παρουσία του προπονητή. Ο τρόπος παιχνιδιού και η φιλοσοφία του ταιριάζουν απόλυτα τόσο στην ομάδα όσο και σε μένα προσωπικά.

Πιστεύω ότι μέσα από το πρότζεκτ που υπάρχει στον σύλλογο, μπορώ να πετύχω τους προσωπικούς μου στόχους. Έγινε μια πολύ καλή αρχή και δεν πρέπει με την πρώτη δυσκολία να τα γκρεμίσουμε όλα.

Έχεις συνδέσει το όνομά σου με τον Απόλλωνα. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να φορέσεις και το «8»;

Όχι ακόμη. Το 20 είναι ένα νούμερο που με σημάδεψε. Πανηγύρισα πρωτάθλημα σε μια χρονιά που αρχικά ήμουν εκτός ρόστερ και δεν θέλω να ξεχάσω όλα όσα έζησα τότε.

Ακόμη δεν είμαι έτοιμος για το 8. Θέλω να κάνω την καριέρα μου ως Ντάνι.

Η ομάδα μετά από χρόνια θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό αγώνα στη Λεμεσό. Πόσο ανυπομονείς για αυτή τη στιγμή;

Επιτέλους. Νιώθω ότι αργήσαμε, αλλά θα το απολαύσουμε. Εύχομαι να μην επαναληφθεί αυτό που συνέβη το 2020-2021, όταν αποκλειστήκαμε από τον πρώτο αγώνα. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι.

Στην πορεία σου πέρασες από δανεισμούς, τραυματισμούς και δύσκολες στιγμές. Ποια εμπειρία θεωρείς ότι σε διαμόρφωσε περισσότερο;

Ο δανεισμός μου στη Σλοβακία. Αγωνιστικά μπορεί να μην εξελίχθηκε όπως θα ήθελα, όμως με βοήθησε να ωριμάσω και να εξελιχθώ ως άνθρωπος. Οι συνθήκες εκεί ήταν αρκετά δύσκολες, τόσο όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τις μεγάλες αποστάσεις και τις καιρικές συνθήκες, όσο και γενικότερα την καθημερινότητα στη χώρα.

Όταν επέστρεψα και βρέθηκα εκτός πλάνων, έμαθα να εκτιμώ ακόμη περισσότερο όσα είχα στον Απόλλωνα. Πιστεύω ότι η νοοτροπία που απέκτησα εκείνη την περίοδο είναι ένας από τους λόγους που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Έκανα ατομικές προπονήσεις, έμενα εκτός των οικογενειακών διτερμάτων και μόνο όταν δεν συμπληρώνονταν οι ομάδες συμμετείχα, πολλές φορές αγωνιζόμενος και σε διαφορετικές θέσεις. Παρ’ όλα αυτά, χάρη σε αυτόν τον τρόπο σκέψης ένιωθα γεμάτος και δεν άφησα την κατάσταση να με επηρεάσει αρνητικά. Εν τέλει τα έφερε έτσι η τύχη και οι συγκυρίες και άρπαξα την ευκαιρία μου.

Στο τέλος, ο κ. Τσόρνιγκερ με ανέφερε μπροστά σε όλους ως παράδειγμα, καθώς από έβδομη επιλογή στη μεσαία γραμμή κατάφερα να εξελιχθώ σε δεύτερη. Αυτό είναι κάτι που θα θυμάμαι πάντα.

Πλέον υπάρχουν νεότεροι ποδοσφαιριστές που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο από την Ακαδημία προς την πρώτη ομάδα. Τι συμβουλή θα τους έδινες;

Η κοινωνία έχει αλλάξει πολύ. Βλέπω τους μικρούς να έχουν περισσότερο θάρρος και αυτοπεποίθηση. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις μεγαλύτερη καριέρα, αλλά αν ξεπεράσεις τα όρια, μπορεί να σε καταστρέψει.

Το σημαντικό είναι να βρεις την ισορροπία.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι δεν είναι εύκολο να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα. Πρέπει να είσαι έτοιμος όταν έρθει η ώρα σου και να αρπάξεις την ευκαιρία.

Τι ρόλο έπαιξε η οικογένειά σου σε όλη αυτή τη διαδρομή;

Τον σημαντικότερο. Έχω δίπλα μου τη σύντροφό μου που με στηρίζει καθημερινά. Έχω τα αδέλφια μου ως κολλητούς μου και όποτε τους χρειαστώ είναι εκεί.

Έτσι μεγάλωσα και ο θεσμός της οικογένειας είναι για μένα ο σημαντικότερος.

Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του Απόλλωνα μετά τη νέα ανανέωση της συνεργασίας σου;

Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να είναι δίπλα μας όπως ήταν φέτος. Η παρουσία τους ήταν πολύ σημαντική.

Χάσαμε το Κύπελλο στον τελικό και δεν υπήρχε τοξικότητα όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν και αυτό βοήθησε την ομάδα.

Γνωρίζω πως όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, όλοι ζούμε όμορφες στιγμές. Όταν όμως έρχονται οι ήττες, είναι φυσιολογικό να υπάρχει γκρίνια.

Αυτό που θέλω να περάσει στη συνείδηση του κόσμου είναι πως κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στους ποδοσφαιριστές και να τους στηρίζει. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του, όμως στη διάρκεια του αγώνα η τοξικότητα δεν βοηθά κανέναν.