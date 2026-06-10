Κρίσιμες ώρες για Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Στην κορύφωση ενός σήριαλ, που ανέκυψε από την τελευταία μέρα της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και συνεχίζεται μέχρι τώρα, μπαίνει ο ΠΑΟΚ και αφορά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Παρά το ισχυρό δεδομένο ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο ενός ακόμα έτους με τους «ασπρόμαυρους», ούτε μια στιγμή από τις 23 μέρες που έχουν μεσολαβήσει δεν έχει καταστεί σαφές και ξεκάθαρο ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας.

Η απουσία σταθερής επικοινωνίας με τους επιτελείς της ΠΑΕ, και κυρίως βέβαια με τον Ιβάν Σαββίδη, ανέβαζε καθημερινά την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Αντίθετα, τα ονόματα υποψηφίων προπονητών μέσα από ξένα δημοσιεύματα έφερναν μεγαλύτερες δόσεις αμφιβολίας. Όλα αυτά δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τον Λουτσέσκου που εμφανίζεται χολωμένος από τη φημολογία και την παρέλαση πιθανών αντικαταστατών του.

Επίσημα βεβαίως, ο 57χρονος προπονητής ανά διαστήματα δηλώνει το αναμενόμενο: Ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ότι θα παραμείνει στον σύλλογο και ότι σκέφτεται ήδη την επόμενη σεζόν. Ο ίδιος όμως αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα βαραίνει κάθε μέρα και περισσότερο. Η πρώτη μεγάλη σύσκεψη της οικογένειας Σαββίδη με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος και τον νέο τεχνικό διευθυντή Αντρέ Βιεϊρίνια, χωρίς την παρουσία του ίδιου, έφερε ακόμα περισσότερα ερωτηματικά.

Στον αέρα η παραμονή του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Παρά το γεγονός ότι οι μέρες περνούν και πλησιάζει το πρώτο ραντεβού της ομάδας για τη νέα σεζόν, η αλήθεια είναι ότι η παραμονή του Λουτσέσκου παραμένει στον αέρα. Όχι όμως για πολύ ακόμα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τις τελευταίες ώρες, τα ποσοστά που φέρνουν τον Ρουμάνο στην έξοδο μεγαλώνουν, αλλά δεν έχουν φτάσει στο απόλυτο.

Όλα είναι στα χέρια και στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος θα είναι αυτός που θα πάρει την τελική και οριστική απόφαση. Έχει λάβει γνώμες από όλους, έχει ζυγίσει καταστάσεις, και η ατμόσφαιρα δείχνει ότι δεν αποκλείεται να καταλήξει άμεσα σε ένα βελούδινο διαζύγιο. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, οι ώρες που διανύουμε είναι απολύτως κρίσιμες, μέχρι να βγει - ακόμα και σήμερα - το χρώμα του καπνού...

athletiko.gr